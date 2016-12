LA MINISTRA DE SANIDAD ACLARA QUE “NO VAMOS A CAMBIAR NI UN ÁPICE EL POSICIONAMIENTO SOBRE EL ABORTO”

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, manifestó este miércoles que “en el Partido Popular no vamos a cambiar ni un ápice el posicionamiento sobre el aborto”.

Montserrat realizó estas declaraciones durante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, tras ser preguntada por la diputada del PSOE Ángeles Álvarez “si asume el compromiso de rectificar el error que el PP cometió haciendo que las menores de 16 y 17 años no puedan tomar decisiones en materia de aborto”.

La ministra señaló que “en el PP no vamos a cambiar ni un ápice sobre el posicionamiento sobre el aborto” y añadió que no va “a asumir cambiar el posicionamiento del Partido Popular ni del aborto ni de mi Ministerio”.

Este intercambio de impresiones entre la ministra y la diputada del PSOE se produjo después de que Dolors Monserrat indicara en una intervención anterior que sería conveniente acometer una reflexión sobre “la protección a las menores de 16 y 17 años que, siendo víctimas de violencia machista intrafamiliar, quieren decidir sobre su vida y su maternidad sin pedirle permiso a un posible padre violento”.

La ministra dijo a la diputada que todas las cuestiones que afectan a menores de 16 o 17 años “ustedes lo llevan al aborto y hay muchísimas cosas”. “Estábamos hablando de los niños huérfanos de madre que se quedan con un padre condenado con, por ejemplo, sentencia firme en prisión porque ha matado a su madre y hay chavales de 14 o 16 años que necesitan permiso de sus progenitores para casarse o para ir a trabajar en el caso de los 16 años”, agregó.

