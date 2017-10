LA EX PRIMERA MINISTRA DE DINAMARCA ASEGURA QUE “A LAS MUJERES SE LES CASTIGA MÁS POR SUS ERRORES” QUE A LOS HOMBRES

La CEO de Save the Children International y ex primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, aseguró este jueves en el Fórum Europa que “a las mujeres se les castiga más por sus errores” que a los hombres, cuando estas ocupan un puesto de responsabilidad y destacó la importancia de lograr la igualdad real entre hombres y mujeres.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Econoíia Forum en Madrid, Thorning-Schmidt destacó que, a pesar de que “lo importante es no crear víctimas”, “hay que reconocer que hay un sesgo” y “no hay duda de que las mujeres son tratadas diferentes a los hombres en el mundo de la política”.

Según su vivencia, la ex primera ministra destacó que “a las mujeres se les castiga más que a los hombres” cuando estas ocupan un puesto de responsabilidad y remarcó que “podemos cambiar el mundo de forma drástica en los próximos 10 años si conseguimos la plena igualdad entre niñas y niños y entre hombres y mujeres”.

“No solo es lo justo y lo correcto”, defendió Thorning-Schmidt, que además añadió que, de ser efectiva, esto tendría “consecuencias sociales y económicas” muy beneficiosas, porque no se aprovecharía exclusivamente la mitad de la calidad del mundo.

En este sentido, argumentó que ella “nunca enviaría a medio equipo a jugar un partido de fútbol”, porque “intentas aprovechar toda la calidad posible” y afirmó que, a su juicio, “todos los países entienden en lo más profundo de su ser que la igualdad de género es fundamental”.

ESPERANZA FRENTE AL TECHO DE CRISTAL

Thorning-Schmidt, que se convirtió en la primera ministra de Dinamarca, defendió la importancia de que las niñas tengan “esperanza” y crean que “tienen la posibilidad de elegir su propio camino”, aunque reconoció ella tuvo “suerte de vivir en un país en el que esto era posible”.

Por último, señaló en que “la experiencia de millones de niñas les hace pensar que son propiedad de otros y un claro ejemplo de esto es el matrimonio infantil” y puso en valor el trabajo de Save the Children en lograr que se cambien las leyes que permiten el matrimonio infantil y que se cumplan en aquellos en los que ya está regulado.

