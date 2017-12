EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTUDIA SOLUCIONES PARA LOS PERIODISTAS DOCENTES DE LENGUAS Y LITERATURA

Google Plus

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Partido Popular estudiarán una solución para los periodistas a los que no se les permite impartir clases de Lengua y Literatura o de lenguas extranjeras en centros concertados y privados, pese a contar con la cualificación adecuada.



El departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo y el PP se han comprometido con la Plataforma de Periodistas Docentes a buscar una respuesta al problema creado con el Real Decreto 665/2015, que prohíbe a los periodistas impartir estas enseñanzas, como se venía permitiendo desde 1995.

Según informó hoy en un comunicado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que forma parte de la plataforma, han mantenido una reunión con el director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Marco Aurelio Rando, en la que han acordado que la plataforma relate por escrito al Ejecutivo su análisis de la situación y de las diferentes interpretaciones que están haciendo las comunidades autónomas, así como sus propuestas de solución.

La plataforma también se ha reunido con la portavoz del PP de Educación, Sandra Moneo, y les ha transmitido que es incoherente que los periodistas no puedan impartir clase de Lengua y Literatura o lenguas extranjeras acreditando además su cualificación específica, y un arqueólogo sí, por ejemplo.

La dirigente popular les anunció que mantendrá conversaciones con los otros grupos parlamentarios para aprobar una proposición no de ley consensuada que inste al Gobierno a modificar el real decreto.

La FAPE sostiene que con más de 66.598 universitarios matriculados en España en estudios de comunicación, 6.263 licenciados solo el año pasado en estas carreras y miles de empleos destruidos en la profesión en la última década, la única salida laboral acorde con la formación recibida para muchos periodistas es la enseñanza de literatura y lenguas.



