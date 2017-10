LA DGT PREVÉ 6,3 MILLONES DE VIAJES LARGOS POR CARRETERA EN EL PUENTE DEL PILAR

Google Plus

- Intensificará los controles de alcohol, drogas y velocidad, y la vigilancia en carreteras convencionales. La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha desde las 15.00 horas de este miércoles hasta las 24.00 horas del próximo domingo un dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia de los 6,3 millones de desplazamientos de largo recorrido (al menos 50 kilómetros) que prevé que se produzcan durante esos días por carretera con motivo del puente del Pilar.

El objetivo del operativo ‘El Pilar 2017’ es dar servicio y velar por la seguridad de los usuarios de las vías debido al incremento de viajes que habrá en las carreteras durante los cuatro días del puente y del que disfrutarán miles de personas, por lo cual la DGT establecerá las medidas de ordenación y regulación del tráfico oportunas para evitar retenciones.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, manifestó en un comunicado “el deseo de todos los que trabajamos por la seguridad vial es que estos cuatro días sean días de ocio y disfrute de los ciudadanos”. “Hemos preparado un dispositivo especial con los medios materiales y humanos de los que disponemos, pero este operativo no tendrá sentido si cada uno de los usuarios de la vía no conducimos nuestro coche, moto, bicicleta o simplemente caminamos por la vía de forma prudente y responsable”, apuntó.

Tráfico vaticina que los principales destinos serán zonas de descanso, turísticas de costa y montaña, y habrá desplazamientos de corto recorrido a zonas de segunda residencia y de ocio cercanas a núcleos urbanos, así como trayectos a poblaciones que celebran sus fiestas populares, principalmente en Aragón.

¿CUÁNDO HABRÁ MÁS COCHES?

La DGT señala que los problemas circulatorios más importantes se presentarán durante la tarde de este miércoles en las salidas de los grandes núcleos urbanos, para luego trasladarse a última hora de la tarde o primeras horas de la noche a las zonas de destino. También espera tráfico intenso el jueves por la mañana en las salidas de las grandes ciudades. Además, prestará especial atención en los accesos y travesías de las poblaciones que celebran festividades.

Tráfico recalca que el viernes, pese a ser día laborable, confluirán en las carreteras los que tengan que desplazarse por motivos laborales con los que hagan desplazamientos a zonas de ocio cercanas a las ciudades, al tiempo que por la tarde se producirán movimientos de salida hacia las zonas de segunda residencia debido al comienzo del fin de semana.

El organismo dirigido por Serrano indica que el sábado continuará el tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos y en trayectos de corto recorrido a zonas de ocio cercanas a las ciudades, y el domingo comenzará el retorno de la operación, con previsibles problemas circulatorios en los grandes ejes viarios de comunicación (carreteras nacionales, autopistas y autovías), que se trasladarán a última hora de la noche trasladarse a las vías de acceso a los grandes núcleos urbanos.

MÁS DE 20.000 PERSONAS

El dispositivo cuenta con unas 20.000 personas para su funcionamiento: cerca de 6.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; más de 800 funcionarios y personal técnico especializado que atienden labores de supervisión, regulación e información en los centros de gestión del Tráfico; más de 13.000 empleados de las empresas de conservación y explotación y de las vías en régimen de concesión dependientes de Ministerio de Fomento y del resto de los titulares de carreteras, y personal de los servicios de emergencia, tanto sanitarios como bomberos.

Además de los medios humanos, la DGT cuenta con sistemas instalados en las carreteras que permiten conocer el estado de la circulación y comunicar las incidencias a los conductores: 1.690 cámaras de televisión, 2.466 estaciones de toma de datos y 2.310 paneles de mensaje variable. También volarán 12 helicópteros en misiones de vigilancia desde sus bases de Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valladolid y A Coruña.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil vigilarán el cumplimiento de las normas de circulación con controles de alcohol y drogas en cualquier tipo de via y a cualquier hora, y más vigilancia en las carreteras convencionales (sobre todo las de especial peligrosidad) y para que se respeten las normas de circulación (como la velocidad), lo que hará tanto a pie de carretera como desde el aire con ocho radares Pegasus instalados en helicópteros.

Además, la DGT instalará carriles adicionales y reversibles con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria y en las principales carreteras de acceso a las grandes ciudades; restringirá la circulación de vehículos de mercancías peligrosas, transporte especial y camiones en general y a los que llevan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas, y paralizará las obras en las carreteras y limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada.

También ha diseñado itinerarios alternativos recomendados según origen y destino para evitar el centro peninsular, que es la zona que más intensidad circulatoria presenta, y desde el área levantina hasta Madrid con distancias y tiempos de recorrido.

