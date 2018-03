MÁS DE 1.800 MILLONES DE PERSONAS BEBEN AGUA CONTAMINADA

Más de 1.800 millones de personas consumen agua contaminada por material fecal, lo que las pone en riesgo de contraer el cólera, la disentería o el tifus. El agua no potable, unas pobres infraestructuras sanitarias y la falta de higiene causan alrededor de 842.000 muertes al año.



Así lo asegura la ONU con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra este jueves bajo el lema ‘Naturaleza para el agua’ con el fin de destacar que los problemas medioambientales, junto con el cambio climático, provocan las crisis asociadas a los recursos hídricos en todo el mundo, como inundaciones, sequías y contaminación del agua, que se agravan con la degradación de la cubierta vegetal, los suelos, los ríos y los lagos.

La ONU indica que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número seis se refiere a “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, incluye una meta de reducir a la mitad la proporción de agua dilapidada y aumentar su reciclaje”.

Los datos de Naciones Unidas, recogidos por Servimedia, señalan que actualmente más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de casa, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada.

Además, más del 80% de las aguas residuales que se generan vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada. “El agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y energía, así como para obtener nutrientes y otros materiales recuperables”, apunta la ONU.

ESTRÉS HÍDRICO

Por otro lado, el consumo mundial de agua se multiplicó por seis durante el siglo pasado, lo que representa el doble de la tasa de crecimiento demográfico, según el informe ‘Estrés hídrico y migración humana’, elaborado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la Alianza Mundial en favor del Agua y la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos), y presentado en el VIII Foro Mundial del Agua, que se celebra desde el pasado domingo hasta este viernes en Brasilia (Brasil).

El director general de la FAO, José Graziano da Silva, advierte en un mensaje de vídeo que dos tercios de la población mundial viven en condiciones de grave escasez de agua al menos una parte del año, ante lo cual la migración es una respuesta frecuente y los movimientos de población tienen repercusiones en las comunidades de acogida y, en particular, en su disponibilidad de agua.

En Brasilia se dieron a conocer otros datos. Por ejemplo, más de 840 millones de personas en todo el mundo (una de cada nueve) no tienen acceso a servicios básicos de agua potable y 2.300 millones (una de cada tres) carecen de acceso a un inodoro.

Además, la mitad de la población mundial habitará áreas sometidas a estrés hídrico hacia 2025 y el 80% de los países no tienen fondos suficientes para cumplir con los objetivos nacionales de agua potable.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso