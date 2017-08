TRÁFICO. CASI 1,5 MILLONES DE PASAJEROS CRUZARON EL ESTRECHO ESTE VERANO DESDE LA PENÍNSULA

Google Plus

La fase de salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE), desarrollada entre el 15 de junio y el 15 de agosto, ha concluido con un total de 1.471.432 pasajeros y 351.191 vehículos que se han dirigido desde la península hacia África, lo que supone un incremento del 4,1% más en el número de pasajeros y un 5,5% en el de vehículos, según datos difundidos este miércoles por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior.

Durante 2017, el paso de viajeros se ha producido de una manera escalonada, por lo que no se han producido picos de pasajeros y vehículos que no estuvieran previstos en las fechas inicialmente consideradas como críticas, coincidiendo con el final de julio y el principio de agosto.

De hecho, es importante destacar el repunte significativo que se ha observado durante los fines de semana de agosto, en los que se ha superado ampliamente la afluencia de otros años, lo cual, apuntan desde el Ministerio que “podría deberse a que algunos ciudadanos han retrasado la fecha de sus vacaciones para hacerlas coincidir con la fiesta musulmana de Eid al-Adha o Fiesta del Cordero, que se celebra a principios de septiembre”.

El mayor pico de afluencia se registró el domingo 30 de julio, donde en el puerto de Algeciras 8.648 vehículos y 35.450 pasajeros embarcaron rumbo al norte de África. El flujo máximo de entrada en puerto fue de 547 vehículos por hora.

De mantenerse la tendencia, la OPE 2017 podría situarse en cifras ligeramente superiores a las de 2016, por lo que podría alcanzar los 3.000.000 de pasajeros, previsión para la que está dimensionado el operativo.

El Ministerio, que detalló que los ciudadanos que han utilizado los puertos españoles para llegar a sus lugares de origen han contado con una amplia asistencia sanitaria y social, indicó que “afortunadamente” no ha habido que lamentar incidencias graves, tan sólo afecciones cutáneas, mareos, cefaleas o traumas, además de las solicitudes de información o problemas de documentación. En total, se han producido 1.844 asistencias sanitarias y 3.916 asistencias sociales.

El dispositivo de la OPE, bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, moviliza a más de 15.000 personas dependientes de entidades y organismos, tanto de la Administración General del Estado como de las administraciones autonómicas y locales: siete ministerios, con 19 direcciones generales implicadas; cuatro delegaciones del Gobierno y las subdelegaciones correspondientes; dos comunidades autónomas (Andalucía y Valencia) y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; más de 11 ayuntamientos y Cruz Roja.

