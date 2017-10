CERCA DE 5 MILLONES DE ESPAÑOLES ESTÁN EN RIESGO DE PADECER CEGUERA POR PATOLOGÍAS DE LA RETINA

Cerca de cinco millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por patologías de la retina y se calcula que 500.000 personas están sin diagnosticar de glaucoma, por lo que varias sociedades médicas y de pacientes han puesto en marcha este lunes la jornada ‘Cuida tu vista’ para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y conservación de la salud ocular con motivo de la celebración del Día Mundial de la Visión que tendrá lugar el próximo 12 de octubre.

En declaraciones a Servimedia, el doctor José María Ruíz Moreno, jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, aseguró que “de las cuatro causas de ceguera, tres son por problema de retina. La primera es la degeneración macular asociada a la edad, la segunda es la retinopatía diabética relacionada con la diabetes y la tercera, la maculopatía miópica que tiene que ver con la alta miopía o miopía patológica. Esta última es de origen genético y muy frecuente en la cuenca mediterránea, sobre todo en España, Italia y la comunidad judía de Israel”.

Aunque estas patologías no se pueden prevenir porque están asociadas a la edad y a la carga genética, este experto subrayó que evitar ciertas prácticas no saludables pueden ayudar a retrasar su aparición.

“Tan sólo hay que seguir una dieta rica en alimentos antioxidantes, en vitamina C, en omega 3 y sin olvidar las frutas y verduras rojas, lo que mejora el metabolismo de los fotoreceptores de las capas profundas de la retina. Además, hay que evitar el tabaco, la exposición al sol y la obesidad para no desarrollar diabetes y a partir de los 50 años hay que hacerse exámenes del fondo de ojo para prevenir una enfermedad ocular”.

Por todo ello, Novartis junto con varias sociedades médicas y de pacientes ha puesto en marcha la jornada ‘Cuida tu vista’ para detectar y prevenir enfermedades oculares como las de retina, el glaucoma o el ojo seco. Este evento se celebró en la Estación de Atocha en Madrid donde varios especialistas atendieron al público en consultas a pie de calle para realizarles pruebas diagnósticas.

En el caso del ojo seco, una patología que afecta a uno de cada diez españoles de más de 40 años, se realizaron test para determinar la presencia de los principales síntomas asociados a esta enfermedad multifactorial, como los episodios de visión borrosa, la sensibilidad a la luz, la irritación, la sensación de arenilla o el lagrimeo excesivo, entre otros.

Según, la doctora Ananda Castaño Manotas, especialista en cirugía refractiva y directora médica de la Clínica Oftalmológica Castilla, “aunque las causas de la sequedad ocular son múltiples, la exposición a las pantallas, el envejecimiento, los cambios hormonales y la contaminación son algunos de los factores determinantes para su aparición”.

Para detectar el glaucoma, una afección ocular progresiva que daña el nervio óptico y que provoca la pérdida gradual e irreversible de la visión, se llevó a cabo una tomografía de coherencia óptica (OCT), una herramienta que resulta muy útil para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes.

Actualmente, cerca de 500.000 personas en España padecen esta enfermedad, pero no tienen conocimiento de ello, lo que podría desembocar en ceguera si no reciben tratamiento. A este respecto, el doctor Julián García Feijoo, jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid afirmó que “para evitar daños mayores en el nervio óptico es fundamental realizar revisiones periódicas de la progresión de la enfermedad y evitar sustancias tóxicas como el tabaco o el alcohol blanco. También resulta conveniente hacer ejercicios suaves que no conduzcan a la deshidratación”.

