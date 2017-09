MÁS DE 5 MILLONES DE CUPONES DE LA ONCE AL LADO DE LOS PACIENTES DE ALZHÉIMER Y SUS FAMILIAS

El Día Mundial del Alzheimer es el motivo del cupón de la ONCE de mañana, 21 de septiembre. Con esta iniciativa, la Organización quiere apoyar a las personas con esta enfermedad y a sus familias, así como a la labor que desarrolla la Fundación Reina Sofía. Cinco millones y medio de cupones de la ONCE llevarán la lucha contra el Alzheimer por toda España.

Patricia Sanz, vicepresidenta de la ONCE, ha entregado a José Luis Nogueira, secretario de la Fundación Reina Sofía, una lámina enmarcada de este cupón.

El Día Mundial del Alzheimer fue instituido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer, y se celebra el 21 de septiembre. El alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por crear un deterioro en el sistema nervioso, ocasionando una pérdida cognitiva progresiva y trastornos de conducta.

La Fundación Reina Sofía se constituye en 1977. Desde 1994, gestiona y promueve numerosos proyectos educativos y sanitarios, así como de ayuda social y humanitaria de los que se han beneficiado niños, mayores, inmigrantes, personas con discapacidad y afectados por catástrofes naturales.

El apoyo a la investigación en alzhéimer es una de las prioridades de la Fundación Reina Sofía, cuyo principal exponente es el Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, inaugurado en 2007 en Vallecas, donde se han llevado a cabo importantes proyectos de investigación. El alzhéimer afecta a más de 500.000 personas en España.

La Fundación Reina Sofía organiza, del 18 al 22 de septiembre, en Lisboa, una cumbre internacional de investigación en alzhéimer, que inaugurará oficialmente, el día 19, el presidente de la República de Portugal, junto a la reina Sofía. En estas jornadas participarán expertos en alzhéimer y otras enfermedades neurológicas, para compartir experiencias en tratamientos y lucha contra estas enfermedades.

Por su parte, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) es una Organización no Gubernamental cuya meta reside en mejorar la calidad de vida de las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y de sus familiares cuidadores.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

