EL CUPÓN DIARIO DE LA ONCE DEJA CASI 1,3 MILLONES DE EUROS EN CATALUÑA, CANARIAS, CANTABRIA Y COMUNIDAD VALENCIANA

El Cupón Diario de la ONCE del lunes 30 de octubre ha dejado cerca de 1.300.000 euros entre las comunidades de Cataluña, Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana, repartidos en 37 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

En Cataluña, los premios han estado repartidos entre las localidades barcelonesas de Hospitalet de Llobregat y Badalona. En Hospitalet, la suerte ha llegado de la mano del vendedor David Sánchez Masip, que ha repartido entre sus clientes habituales nueve de los cupones premiados con 35.000 euros cada uno, lo que supone un total de 315.000 euros.

Por su parte, en Badalona ha sido Luis Manuel Fernández García quien ha vendido otros 10 de los cupones premiados, dejando en total 350.000 euros.

En Las Palmas de Gran Canaria se han quedado otros 10 cupones premiados con 35.000 euros. Aquí ha sido Orlando Javier Gutiérrez Suárez, vendedor de la ONCE desde marzo de 2011, quien ha repartido los 350.000 euros.

Por su parte, en Cantabria el agente vendedor Roberto Soto Beci dejó también seis cupones premiados con 35.000 euros entre las localidades de Liaño, Villaescusa y Presillas, por las que realiza diariamente su ruta.

Los otros dos cupones premiados con la misma cantidad fueron vendidos en la Comunidad Valenciana, dejando entre ellos 70.000 euros.

El cupón de la ONCE del lunes 30 de octubre estaba dedicado al Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, que tiene su sede en Cuenca. Con él, la organización ha repartido en total 1.295.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y seis euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (‘www.juegosonce.es’) y establecimientos colaboradores autorizados.

