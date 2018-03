MEDIO MILLÓN DE NIÑOS EN YEMEN HAN ABANDONADO LA ESCUELA DESDE QUE COMENZÓ LA GUERRA EN 2015

Cerca de medio millón de niños abandonaron la escuela desde que comenzase la intensificación del conflicto en Yemen en 2015, llegando a dos millones el total de niños sin escolarizar, según revela un informe que ha publicado este martes Unicef.



El documento señala que casi tres cuartas partes de los maestros de escuelas públicas no están recibiendo sus salarios desde hace más de un año, lo que pone en grave riesgo la educación de otros 4,5 millones de niños. "Una generación entera de niños en Yemen enfrenta un futuro sombrío debido al acceso limitado o nulo a la educación", dijo Meritxell Relaño, representante de Unicef en Yemen. "Incluso aquellos que permanecen en la escuela no reciben la educación de calidad que necesitan".

Según el informe 'If Not In School', más de 2.500 escuelas están fuera de uso: dos tercios han sido dañadas en los ataques, el 27% cerradas y el 7% utilizadas con fines militares o como refugios para personas desplazadas.

Además, el camino a la escuela se ha vuelto peligroso, ya que los niños corren el riesgo de morir en la ruta. Temiendo por la seguridad de sus hijos, muchos padres eligen mantenerles en casa. La falta de acceso a la educación ha llevado a los niños y las familias a tomar alternativas peligrosas, como el matrimonio temprano, el trabajo infantil o el reclutamiento para el combate.

El informe también concluye que al menos 2.419 niños han sido reclutados en los combates desde marzo de 2015; recuerda que una encuesta de 2016 llevada a cabo en seis gobernaciones reveló que casi tres cuartas partes de las mujeres se habían casado antes de los 18 años, casi la mitad antes de los 15 años; y afirma que hasta el 78% del total de la población yemení vive en la pobreza: el 80% necesita algún tipo de apoyo de protección social, incluida la asistencia en efectivo.

Unicef estima que 1,8 millones de niños menores de 5 años y 1,1 millones de mujeres embarazadas o lactantes padecen desnutrición aguda, lo que representa un aumento del 128% desde finales de 2014; que 16 millones de yemeníes, incluidos cerca de 8,2 millones de niños, necesitan asistencia humanitaria para establecer o mantener el acceso a agua potable y a un saneamiento adecuado; y que el número de personas que necesitan ayuda para acceder a la atención médica se ha más que triplicado, de 5 millones antes de la guerra a 16 millones en la actualidad.



