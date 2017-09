LA MEZQUITA DE LA M-30 PIDE NO UTILIZAR ESTOS CENTROS "PARA FINES POLÍTICOS"

Google Plus

El portavoz del Centro Cultural Islámico de Madrid, Sami el Mushtawi, advirtió este lunes que las mezquitas “no se erigieron para albergar fines políticos”, en línea con la prohibición de cualquier acto separatista en las mezquitas de Cataluña por parte de la Comisión Islámica.

En un comunicado, subrayó que “en las mezquitas no hay lugar para la política”, ya que esta “habitualmente no reúne a todo el mundo bajo un mismo criterio, sino que a veces crea discrepancias que afectan nnegativamente a los fieles dentro de la Casa de Dios”.

“No está permitido aprovechar las mezquitas para fines políticos, ni para un partido ni para otro”, y agregó que “el papel de la mezquita, en el Islam, va mucho más allá de eso".

Según el portavoz, “no se ve mal, islámicamente hablando, que en las mezquitas se hable a los fieles acerca de la importancia de la participación en la vida pública en general y de contribuir a resolver las crisis de la sociedad y solucionar sus problemas”. Sin embargo, “un lugar consagrado al culto no puede utilizarse para instar a los ciudadanos a votar por una cierta corriente u otra”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso