MÉNDEZ DE VIGO PIDE AL PSOE QUE VUELVA A LA SUBCOMISIÓN PARLAMENTARIA DEL PACTO DE EDUCACIÓN

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, pidió este martes al PSOE que vuelva a la subcomisión parlamentaria que busca un Pacto de Estado por la Educación tras reiterar que se incrementará el presupuesto en educación hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), condición que exigen los socialistas.



Así lo afirmó ante una pregunta de la senadora socialista Rosa María López Alonso, qeu le pidió la valoración del Gobierno acerca del desarrollo en España del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En su intervención, la senadora subrayó que tras 10 años del Plan Bolonia en España, éste “ha supuesto un novedoso sistema que sitúa al alumno en el centro del proceso de enseñanza con formación personalizada y práctica y en la que se valora el trabajo del alumno, el trabajo en equipo, la asistencia y la participación en las clases obligatorias en los títulos presenciales, así como un trabajo final que supone el 25% de los créditos del título, lo que precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes no puede acreditar con su presunto máster”.

Además, López Alonso aseguró que “desde los años de la crisis, su Gobierno ha descuidado y recortado las universidades públicas. La financiación cayó en 1.384 millones de euros. Los recortes en personal han supuesto cerca de 11.000 trabajadores menos. El alumnado también ha sufrido los rigores de sus políticas con la subida de tasas, así como el cambio y reducción en el sistema de becas. Mientras el sistema europeo apuesta por la movilidad y la internacionalización, su Gobierno no ha apostado por ninguna de las dos”.

Por ello, pidió al titular de Educación, Cultura y Deporte que “defienda el sistema universitario y que luche por una universidad pública de calidad y no permita que se la arrastre por el fango como están haciendo algunos miembros del Partido Popular”.

Ante estas afirmaciones, Méndez de Vigo advirtió a la senadora socialista de que no había preguntado nada de la EEES. “Yo si voy a hablar del Espacio Europeo de Educación Superior que sitúa al alumno en el centro de la estrategia, garantiza la sostenibilidad financiera de las universidades y fomenta la internacionalización. De hecho, el pasado sábado el BOE publicó las becas Beatriz Galindo para recuperar talentos y recursos humanos actualmente en el extranjero. Estamos hablando de 21.300.000 euros en cuatro años”.

Además, anunció que en las próximas semanas “firmaremos un convenio entre este ministerio y el de Economía y la CRUE para poner en marcha un programa piloto que mida la transferencia del conocimiento del sistema universitario español en los organismos públicos de investigación”.



