MÉNDEZ DE VIGO: “NO ES SENCILLO, PERO NO DAMOS POR PERDIDA LA AGENCIA DEL MEDICAMENTO”

El ministro Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró hoy que el Ejecutivo “no da por perdida” la pugna por la adjudicación a Barcelona de la sede de la Agencia Europea del Medicamento, aunque admitió que “no es sencillo”, porque “evidentemente lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos tiempos no ayuda”.

A Méndez de Vigo se le preguntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por las últimas informaciones que apuntan a que la Ciudad Condal habría perdido ya la batalla por lograr esta sede.

“El Gobierno no da por perdido nada”, contestó, “y va a batirse hasta el final por que la agencia esté en Barcelona. Es un empeño de las instituciones catalanas y muy especialmente de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que es catalana y que hoy mismo ha seguido pugnando por ello”.

“Hasta el final lo haremos; no es sencillo, y evidentemente lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos tiempos no ayuda, pero el Gobierno no lo da por perdido y seguirá trabajando por ello”, añadió Méndez de Vigo.



