MÉNDEZ DE VIGO ACUSA AL PSOE DE "DESLEALTAD" HACIA EL PACTO EDUCATIVO POR ANUNCIAR UN 'OTOÑO CALENTITO'

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, tachó este martes de "desleal" el anuncio del PSOE sobre que habrá "un otoño calentito en materia de Educación", ya que ahora mismo se está trabajando para alcanzar un Pacto de Estado en este terreno.



En respuesta a una interpelación socialista sobre los problemas educativos en el inicio del curso escolar, Méndez de Vigo dijo que le parecía "una deslealtad empezar a decir a la gente que va a haber un otoño calentito", en referencia a las declaraciines hace unas semanas de la secretaria de educación del PSOE, María Luz Martínez sseijo.

"No me parece bien", recalcó en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde pidió a los socialistas que "vuelvan y sigan en el Pacto".

Con este tipo de declaraciones dan la sensación de que no creen en el acuerdo y que "han aprovechado para pegar un regate contra el Gobierno". "Bajen el tono, trabajen en este pacto, lo necesitamos desde el punto de vista político", reclamó.

Asimismo, acusó al promotor de la interpelación, Francisco Menacho, de "meter miedo con sus datos apocalípticos" sobre el inicio del curso escolar, cuando lo cierto es que "ha empezado con absoluta tranquilidad y nrmalidad".

PREGÚNTELE A LAS FAMILIAS

Por su parte, Menacho respondió al ministro que, "si de verdad cree que no pasa nada", pregunte a las familias que han de pagar los libros de texto y han visto reducirse a más de la mitad los fondos disponibles, o a los becarios que con el nuevo modelo de becas (con parte variable y fija) "nunca sabe lo que van a cobrar".

"Tenemos el triste honor de ser el quinto país de la UE por la cola con menos inversión en Educación con respecto al PIB", y criticó la desaparición de los programas de cooperación y los recortes en becas, cuya cuantía ha bajado 600 euros de media.

En este sentido, exigió al ministro que no vuelva a repetir que 2017 es el año con mayor dotación presupuestaria para becas, pues 1.420 millones es menos que los 1.618 millones de 2011, "y esos son datos que están en la web de su ministerio. O los quita, o deja de decir lo contrario".

"Dado que la coyuntura económica ha cambiado, es el momento para que en los presupuestos de 2018 se recupere la inversión", dijo. "Ahora tiene la oportunidad de acercarse a la inversión educativa del 5%, que es la media de la UE", insistió Menacho.

