MÉNDEZ DE VIGO PIDE AL CONGRESO QUE APOYE SU DECRETO SOBRE LAS REVÁLIDAS

- Como "primer paso para una nueva ley educativa". El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, pidió este miércoles al Congreso de los Diputados que ratifique el decreto-ley que establece un nuevo calendario de aplicación de la Lomce para que los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato no entren en vigor hasta que se alcance un Pacto Social y Político por la Educación.

Méndez de Vigo reclamó en el Pleno del Congreso el voto de los diputados porque “hoy tenemos la oportunidad de dar un paso muy importante para lograr el consenso de la comunidad educativa y de las fuerzas parlamentarias”.

“Por primera vez en la historia de España se puede llegar a un pacto social y político del que nazca una nueva ley educativa, que configure un sistema estable que deje atrás las diferencias y se fije en los alumnos, los profesores y los padres”, apuntó.

El ministro indicó que su "principal objetivo esta legislatura es aprobar una nueva ley educativa” y para ello las primeras acciones son “la suspensión de estas evaluaciones y la puesta en marcha de la subcomisión parlamentaria del pacto de Estado por la Educación”.

Según Méndez de Vigo, con esta iniciativa el Gobierno pretende impulsar el diálogo con los grupos parlamentarios, que de forma muy mayoritaria habían pedido la derogación de la Lomce y la suspensión de las reválidas.

El ministro anunció este decreto el mismo día en que el Congreso daba luz verde a la tramitación de una proposición de ley para derogar dichas evaluaciones, “en respuesta a las demandas del portavoz socialista”, según aseguró Méndez de Vigo. “Entonces propuse una solución mucho más rápida desde el punto de vista jurídico”, prosiguió, y “me comprometí a elevar al Consejo de Ministros un decreto que aplazara los efectos de las reválidas, consensuado con las comunidades autónomas".

Eso sucedió el pasado 8 de diciembre, cuando el Ejecutivo dio luz verde a un decreto-ley por el que la evaluación de 2º de Bachillerato solo deberán realizarla aquellos alumnos que deseen acceder a la universidad, puesto que no será necesaria para obtener el título.

Tampoco lo será en el caso de la evaluación final de ESO, que al igual que en Primaria, tendrá carácter muestral y diagnóstico, esto es, solo deberán realizarlas un número significativo de alumnos escogidos por las comunidades autónomas.

Además, la prueba de 4º solo examinará de las asignaturas troncales del último curso (Historia y Geografía, Lengua Extranjera, Matemáticas, Lengua y Literatura y lengua cooficial). En concreto, los alumnos se examinarán de las troncales de 2º de Bachillerato (hasta los diez puntos), y de dos materias de opción (hasta 14).

Méndez de Vigo recalcó que “la nueva prueba será muy parecida a la antigua Selectividad, y agradeció a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas su colaboración en el diseño final.

Por último, insistió en que este decreto no significa “ni que el Gobierno incumple la Lomce, que la va a cumplir, ni que hayamos dejado de creer en la necesidad de evaluar el sistema”. El objetivo de esta iniciativa es dar certeza a la comunidad educativa y, sobre todo, a los alumnos de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato que este curso debían examinarse, concluyo.

