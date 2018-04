EL MELANOMA AFECTA A 4.000 PERSONAS CADA AÑO EN ESPAÑA

El melanoma, el cáncer de piel con peor pronóstico, afecta a 4.000 personas cada año en España, donde más de 74.000 desarrollan un cáncer cutáneo no melanoma. Para concienciar a la población sobre la prevención y los efectos negativos de la sobreexposición al sol, Euromelanoma lanzó este miércoles una campaña con la que pretende sensiblizar e informar sobre los efectos de una excesiva exposición solar para evitar el desarrollo del carcinoma.



El cáncer de piel es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el más frecuente de todos los tipos de cáncer y se puede tratar y curar si se detecta pronto, según hicieron hincapié los ponentes en la presentación de la campaña de sensibilización de 2018. El lema ‘España tiene un problema con el cáncer de piel’ tiene como fin lanzar un mensaje sobre la importancia de proteger la piel de la sobreexposición al sol y crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico precoz para poder curar el cáncer.

‘Dale la espalda al cáncer de piel’ es otro de los lemas de la campaña, y con él se intenta destacar que solo el 36% de las personas examina su espalda y el 43% de las personas rara vez o nunca pide a otra que le ponga crema protectora en la espalda, según el coordinador con Europa de la Campaña Euromelanoma 2018, Eduardo Nagore.

PREVENCIÓN

Según el dermatólogo, “un minuto puede salvarte la vida”. Nagore recomienda observar la piel al menos una vez al mes para ver evoluciones, cambios o nuevos lunares o manchas en la piel. La búsqueda se puede realizar de arriba a abajo sin pasar por alto los lugares menos expuestos al sol, como la parte interna del brazo o la axila o lugares “raros” como el cuero cabelludo, las plantas de los pies o debajo de las uñas. Los signos a tener en cuenta se enumeran con el ‘ABDCE’ del melanoma: comprobar su asimetría, los bordes, los colores, el diámetro y la evolución.

Los fotoprotectores tienen un papel esencial en la prevención de la aparición del melanoma. Según la coordinadora de coordinadores regionales de Euromelanoma 2018, la dermatóloga Yolanda Gilaberte, “el mejor fotoprotector es el que se pone”. Explicó que no solo depende del producto sino del tipo de piel de cada persona y que para que surtan efecto, es necesario elegir uno que guste al paciente para que no se sienta incómodo, echar una cantidad abundante y repetir las veces necesarias para que la piel quede protegida.

Lo más importante para la prevención del melanoma es evitar las quemaduras provocadas por una larga exposición al sol o a los rayos uva. Pero si aún así ocurren, es importante calmar la piel para no caer en más riesgos. Según señaló la doctora Gilaberte, cuando se trata de una quemadura leve las cremas para después del sol conocidas como ‘aftersun’, son recomendables en todos los casos y efectivas para contrarrestar los efectos de los rayos de sol dañinos.

Si la quemadura es intensa, ya se recomienda el uso de corticoides para aliviar la inflamación y el dolor. Si aparecen ampollas, la quemadura ya se trataría como una quemadura grave, con su respectivo protocolo.

Además, el doctor Agustín Buendía, dermatólogo y coordinador general de la Campaña Euromelanoma 2018, recomendó una aplicación para móviles, ‘UV-Derma’, en la que se puede introducir los datos de la piel y la localización geográfica en la que el usuario se encuentra y en función dichos parámetros, informa sobre las horas en las que es posible que la persona se queme para así evitar la quemadura.

Si existe cualquier otra sospecha o duda en el paciente, es esencial acudir a un dermatólogo, el especialista que guiará al paciente en el recorrido de estudio de su piel en caso de que sea necesario. Además, para concienciar a la población, entran en juego otros ámbitos además del sanitario, como los médicos de Atención Primaria y los farmacéuticos.

“Muchas personas pueden dar información”, según el presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología y de la Fundación Piel Sana de la Aedv, el dermatólogo Pedro Jaén, quien recordó que el cáncer de piel es “común” y está “en aumento” y que la prevención es el factor más importante.



