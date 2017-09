LOS MEJORES INVESTIGADORES ESPAÑOLES RECLAMAN UN PACTO DE ESTADO POR LA CIENCIA

Google Plus

- Piden que la inversión en ciencia "sea intocable". Investigadores punteros como María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; Maite Mendioroz, directora del Laboratorio de Epigénetica-Alzheimer de Navarrabiomed; Pedro Alonso, director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, y Eduard Gratacós, director del Centro de Medecina Fetal del Hospital Clinic San Joan de Déu, reclamaron este miércoles "un Pacto de Estado por la Ciencia para que la inversión dedicada sea intocable".

Hicieron esta petición en la presentación de una nueva campaña de publicidad de la Fundación 'la Caixa' titulada 'Imprescidibles', que rinde homenaje a los investigadores médicos españoles.

María Blasco recordó que "los recortes se llevaron el 30 por ciento de la inversión en investigación" y que a pesar de que se está saliendo de la crisis económica la inversión en ciencia no se ha recuperado.

Maite Mendioroz puso un ejemplo de las inversiones. "Un kilómetro de AVE cuesta 15 millones de euros. Con este dinero se paga el sueldo de un año a 300 investigadores españoles", por lo que reivindicó que tanto el Gobierno como la clase política se interesen más por la investigación porque es la clave para mejorar la calidad de vida de las personas.

Por su parte, Pedro Alonso, se pregunto por qué "si la sociedad reconoce el trabajo realizado por los investigadores, luego no se moviliza para pedirle a la Administración qué invierta en investigación", mientras que Eduard Gratacós recalcó que la inversión en investigación en España "es muy baja", aunque hay muchos investigadores españoles muy buenos que tienen que trabajar fuera.

Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares abogó por "dar mucho a pocos (investigadores) y no poco a muchos".

