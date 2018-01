MÉDICOS Y POLÍTICOS COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE MEJORAR LA LEY DEL TABACO

Prohibir fumar en estadios deportivos o en el interior de los coches donde viajen niños y mujeres embarazadas son algunas de las medidas que han propuesto este martes la Organización Médica Colegial (OMC) y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) a los grupos parlamentarios del PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos en el Congreso de los Diputados.



Con la Ley del Tabaco, que ahora cumple 12 años, se consiguió reducir la exposición al humo del tabaco ambiental en un 57%, así como la contaminación interior de los locales de ocio en un 90%. Sin embargo, la presidenta de la CNPT, la doctora Regina Dalmau, advirtió en rueda de prensa de que “el consumo de tabaco sigue matando cada año a más de siete millones de personas en el mundo, de ellas 700.000 en Europa y 52.000 en España; un número bastante superior a los fallecimientos por accidentes de tráfico, que alcanzan los 1.800 anuales”.

“Es cierto que con esta normativa respiramos mejor y hay menos fumadores, pero nos hemos estabilizado o estancado con la Ley del Tabaco y tenemos que seguir avanzando en la lucha contra esta epidemia, por lo que hemos elaborado un decálago de medidas que hemos presentado a los principales grupos parlamentarios”, agregó.

Para prevenir y controlar el tabaquismo, la OMC y la CNPT han propuesto velar por el cumplimiento de la Ley del Tabaco, sobre todo en centros educativos y sanitarios, y ampliar los espacios libres de humo a edificios y espacios deportivos, así como en los coches donde viajen niños y mujeres embarazadas tal y como lo han legislado Australia, Francia, Malta, Reino Unido e Irlanda.

Además, proponen equiparar la regulación del cigarrillo electrónico a los productos del tabaco, ya que según advirtió la doctora Dalmau, “estos cigarrillos no son sólo vapor de agua, sino que contienen sustancias tóxicas”.

Junto a estas medidas se pide establecer una fiscalidad de los productos del tabaco, para que se incremente su precio; poner en marcha campañas de prevención del tabaquismo, sobre todo dirigidas a los adolescentes; mejorar la atención a las personas fumadoras, para facilitarles tratamientos financiados para abandonar esta adicción, e implementar el paquete neutro de tabaco. A todo ello se une evitar la interferencia de la industria tabaquera en las políticas de control del tabaquismo.

Entre los asistentes a la reunión estuvo el doctor Francisco Igea, del Grupo de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, quien afirmó que en estos momentos “no estamos en la situación ideal con respecto a la prevención del tabaquismo, pero nosotros no volveremos a participar en el blanqueamiento de posturas de otros partidos politicos, ya que el tabaquismo precisa de modificaciones puntuales y urgentes, como proponer a la Dirección General de Tráfico que imponga sanciones cuando se fume en el interior de un coche donde hay un niño, por ejemplo”.

En este sentido, el presidente del European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP), el doctor Francisco Rodríguez Lozano, aseguró que “algo está fallando en España cuando se empieza a fumar a los 13 años. De hecho, un niño en Australia no fuma porque una cajetilla cuesta 16 euros y lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde su precio es de 13 euros”.

Por todo ello, el presidente de la OMC, Serafín Romero, explicó que ante esta situación “se ha pedido el consenso con los partidos políticos para poner freno a esta epidemia y seguiremos proponiendo todo lo necesario para prevenir su consumo”.



