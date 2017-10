MÉDICOS SIN FRONTERAS PIDE A LOS GOBIERNOS BAJAR EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS CONTRA LA HEPATITIS

Médicos sin Fronteras (MSF) pidió este martes a los gobiernos “que utilicen todos los recursos que estén en su mano para reducir los precios y lograr un mayor acceso al tratamiento” contra la hepatitis, una petición que se produce en la víspera de la Cumbre Mundial de la Hepatitis que comienza este miércoles en Sao Paulo, en Brasil.

MSF anunció también que ha logrado acuerdos para suministrar medicamentos genéricos contra la hepatitis C por tan solo 1,40 dólares (1,20 euros) al día, es decir, 120 dólares (103 euros) por un tratamiento completo de 12 semanas con ‘sofosbuvir’ y ‘daclatasvir’.

Según recordó esta organización en un comunicado, en Estados Unidos, la farmacéutica Gilead lanzó el ‘sofosbuvir’ a 1.000 dólares (859 euros) por píldora en 2013 y Bristol-Myers Squibb (BMS) sacó al mercado ‘daclatasvir’ a 750 dólares (644 euros) por píldora en 2015. Dado que ambos medicamentos se administran juntos en un tratamiento combinado de 12 semanas, el precio original de partida de dicho tratamiento se situaba en 147.000 dólares (126.200 euros).

“Estas compañías también han estado cobrando precios exorbitantes en muchos países en vías de desarrollo, paralizando el lanzamiento de programas nacionales de tratamiento y haciendo que multitud de pacientes sufrieran dificultades para acceder al suministro de estos medicamentos en muchos países del mundo”.

En este sentido, Jessica Burry, farmacéutica de la Campaña de Acceso de MSF, se preguntó “¿de qué sirve un medicamento revolucionario si las personas no pueden pagarlo o simplemente no pueden acceder a él?. Los precios que las empresas establecen para los medicamentos contra la hepatitis C están fuera del alcance de casi cualquier persona del mundo que tenga que pagarlo de su propio bolsillo. También resulta inasequible para muchos Gobiernos que luchan por brindar tratamiento en los sectores públicos. Sin embargo, actualmente existe una alternativa, ya que los precios de las versiones genéricas siguen bajando”.

En 2015, MSF empezó a comprar ‘sofosbuvir’ y ‘daclatasvir’ de Gilead y BMS a través de sus programas de acceso, pagando un precio por cada tratamiento de 12 semanas que se situaba entre los 1.400 y 1.800 dólares. “Estos altos precios, lógicamente limitaban la cantidad de pacientes que la organización podía atender. Hoy, MSF paga hasta 15 veces menos (120 dólares) y obtiene los medicamentos a través de fabricantes genéricos de calidad garantizada”.

Se estima que 71 millones de personas tienen infección crónica por hepatitis C en todo el mundo. El 72% de ellas vive en países de ingresos medios y bajos. Los medicamentos antivirales de acción directa (AAD) representan un avance en el

tratamiento para las personas con hepatitis C, con tasas de curación de hasta el 95% y con muchos menos efectos secundarios que los tratamientos previos.

MSF trata a personas afectadas por la hepatitis C en 11 países. Desde 2015, la

organización ha suministrado tratamiento a alrededor de 5.000 personas. Hasta

la fecha, de entre aquellos que han completado su tratamiento, la tasa de

curación, medida en base a la respuesta viral sostenida, es del 94.9%.

