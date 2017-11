MÉDICOS DEL MUNDO: "LA AUSTERIDAD ESTÁ PONIENDO EN PELIGRO LA SALUD PÚBLICA"

Un nuevo informe publicado este miércoles por Médicos del Mundo, basado en datos y entrevistas de 43.286 personas que acudieron en 2016 a clínicas y programas dirigidos por esta ONG y por otras colaboradoras en 14 países, alerta de que "la austeridad está poniendo en peligro la salud pública", por lo que insta a Europa "a volver a comprometerse con la cobertura sanitaria universal".

"En nuestras consultas y programas por toda Europa vemos a personas con enfermedades graves, a veces potencialmente mortales, que resultan excluidas por motivos económicos, culturales, legales o administrativos de los sistemas sanitarios oficiales. Acuden a Médicos del Mundo como último recurso", manifestó José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo España, durante la presentación del informe.

Más de la mitad de las personas atendidas por Médicos del Mundo y algunas ONG colaboradoras no pueden acceder a la atención sanitaria oficial ni permitirse un seguro médico. A menudo no son capaces de superar las trabas administrativas de los sistemas sanitarios locales, no entienden la lengua local, se enfrentan a la discriminación o tienen miedo de que les arresten.

España y Francia son los países donde más barreras burocráticas se encontraron (así lo afirmó un 30% y un 27% de las personas encuestadas respectivamente); en Alemania destacan las barreras económicas (43%) y en Grecia ni siquiera intentan conseguir atención pública (34%).

El informe documenta los retrocesos de los países europeos en los compromisos asumidos para alcanzar la cobertura sanitaria universal, dentro de un contexto de austeridad.

Detalla los pasos hacia atrás que se han dado en materia jurídica en Alemania, Francia, Irlanda y el Reino Unido, a los que había precedido España ya en 2012. Revela que las medidas que limitan el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes han sido perjudiciales para aquellas más vulnerables, denunciando a países como el Reino Unido, que utilizan la atención sanitaria como una herramienta para controlar la inmigración.

"La atención sanitaria es un derecho inalienable del ser humano, no un arma política, ni el guión de un argumento económico”, subrayó José Félix Hoyo.

"Sin duda, los presupuestos son limitados, pero que la atención sanitaria integral llegue a todas las personas no solo es de interés general, sino que resulta más rentable a largo plazo que limitarla a las situaciones de urgencia", concluyó.

