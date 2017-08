MEDIASET ADAPTARÁ A LA TELEVISIÓN LAS NOVELAS DE CARME CHAPARRO Y SONSOLES ÓNEGA

Google Plus

Mediaset España ha adquirido los derechos de las novelas 'No soy un monstruo', de Carme Chaparro, y 'Después del amor', de Sonsoles Ónega.

‘No soy un monstruo’, ganadora del Premio Primavera de Novela 2017, es un 'thriller' con tintes de novela negra y misterio. Es la crónica de una investigación a contrarreloj, que muestra además los juegos de poder y los intereses que rodean en ocasiones a los sucesos que consiguen atraer la atención de los medios de comunicación.

Su autora, la presentadora de Noticias Cuatro Carme Chaparro, asegura que "nadie mejor que los profesionales de Mediaset España para

plasmar en la pantalla este 'thriller' trepidante que no da un respiro al lector y que, seguro, no va a dar tampoco un respiro al espectador”

‘Después del amor’, de Sonsoles Ónega, es también ganadora de otro premio literario, el Fernando Lara de Novela. La obra desgrana una historia de amor clandestino que tuvo que hacer frente a una guerra y a todas las barreras sociales de la convulsa España de los años 30 del siglo XX. Sus protagonistas son un capitán del ejército de la República en Cataluña y una bella y elegante joven de la clase alta barcelonesa. “Me hace especial ilusión que sea Mediaset España, mi casa y mi referente profesional, la que asuma el proyecto con el mismo entusiasmo con el que yo empecé a escribir la historia de Carmen Trilla”, afirma la periodista de Informativos de Mediaset.

