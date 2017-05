LOS MEDALLISTAS PARALÍMPICOS ESPAÑOLES DE RÍO 2016 DISPUTAN EL MUNDIAL DE TENIS DE MESA POR EQUIPOS

Google Plus

Once deportistas españoles, entre ellos los cuatro medallistas en los Juegos de Río 2016, disputan desde este miércoles hasta el 20 de mayo el Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa Paralímpico por Equipos, que se celebra en Bratislava (Eslovaquia).

José Manuel Ruiz, Jorge Cardona y Juan Bautista Pérez, subcampeones por equipos en Río 2016, y Álvaro Valera, plata individual, estarán entre los principales aspirantes al podio, según informó hoy el Comité Paralímpico Español (CPE).

En la clase 10 (para jugadores con menor discapacidad que compiten de pie), España parte entre los favoritos, ya que cuenta en sus filas con los subcampeones paralímpicos de la especialidad: José Manuel Ruiz, Jorge Cardona y Juan Bautista Pérez.

Además, esta vez no estará el trío chino que les arrebató el oro en Río 2016. Antes de luchar por las medallas, deberán superar a China Taipéi y Japón en la fase de grupos, en la que habrá 10 equipos en tres cuadros y sólo seis entrarán en los cuartos de final.

Álvaro Valera (vigente subcampeón paralímpico individual en clase 6) y Alberto Seoane formarán otro de los equipos españoles, esta vez sin el tercer jugador que los acompañó en Río 2016, Jordi Morales. Esta clase, que engloba a los deportistas con mayor discapacidad que juegan de pie, contará con ocho equipos en dos grupos, y España deberá superar a Croacia, Alemania y Grecia para entrar en las semifinales.

La clase 5 (la de los jugadores en silla menos afectados) contará con nueve equipos en tres grupos, de los cuales seis pasarán a los cuartos de final. El conjunto español lo formarán Francisco Javier López y Manolo Robles, que se medirán a Corea del Sur y Francia.

Los 11 equipos de la clase 3 (para jugadores en silla de ruedas con discapacidad media) se han dividido en tres grupos. Los españoles Miguel Rodríguez y Roberto Eder Rodríguez se verán las caras con Ucrania, Japón y Polonia para lograr el pase a cuartos de final.

En clase 2 (para jugadores en silla de ruedas con más afectación) habrá ocho equipos divididos en dos cuadros. Miguel Ángel Toledo e Iker Sastre jugarán contra Francia, Italia y Grecia por una de las dos plazas que dan acceso a las semifinales.

La delegación española que ha viajado a Bratislava la completan los técnicos Ramón Mampel y José Luis Machado. En el anterior Mundial, celebrado en Pekín en 2014, la selección nacional logró un oro en equipos de la clase 6-7 y un bronce en la 9-10.

Ésta es la primera ocasión en que la competición mundialista por equipos no se celebra de forma conjunta con la individual, que está programada para 2018. A diferencia de lo que ocurrió en la cita paralímpica, cuando el torneo de equipos se agrupó por clases (1-2, 3, 4-5, 6-8 y 9-10), en este Mundial se concederán medallas para cada categoría masculina de discapacidad (de la 1 a la 11).

En este campeonato se han dado cita 257 jugadores (194 hombres y 63 mujeres), llegados de 34 países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Chequia, Chile, China Taipéi, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hong Kong, Hungría, Israel, Italia, Japón, Kazajistán, México, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Tailandia, Turquía y Ucrania.

