LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES CREE QUE LOS PADRES DEBERÍAN SER MÁS ESTRICTOS EN EL CONSUMO DE ALCOHOL DE LOS HIJOS

La mayoría de los españoles considera que los padres y las madres deberían ser más estrictos con sus hijos en lo referido al consumo de alcohol (90,3%) y en el empleo de Internet (82,5%), según el VI Barómetro de la Familia 2017, que presentó este lunes The Family Watch.

La directora general de The Family Watch, María José Olesti, explicó que este barómetro va dirigido a “conocer cuáles son las necesidades con las que se enfrentan las familias en España y poder así ayudar a mejorar la calidad de la vida familiar”.

Olesti alertó de “la preocupación de las familias por el aumento del consumo de alcohol”, así como “el horario de las salidas nocturnas de sus hijos”, y celebró “la regulación anunciada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en cuanto al uso del alcohol en los menores”.

Asimismo, lamentó que “pese a la baja tasa de natalidad y al gran problema demográfico que nos encontramos en nuestro país, casi el 73% de los encuestados no desea tener más hijos”, lo cual, aseguró, se debe a una “falta de apoyo público a la maternidad”.

INTERNET

Por su parte, la responsable del área jurídica de The Family Watch, Sonsoles Vidal, destacó que “el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el menor de edad es esencial, puesto que todo el ocio juvenil pasa por esos medios”, pero señaló que “ese uso permanente reduce la práctica deportiva de los menores y da pie a acceder a plataformas no deseadas por los padres, ya que se ha visto que hay un repunte del consumo de pornografía”.

“Hay que llamar la atención de los padres para que se conciencien de que los menores son nativos digitales en esta materia y ellos son inmigrantes digitales”, declaró Vidal, que aboga por que los padres concentren sus esfuerzos en “la prevención, el estar más pendientes de sus hijos y aprender a desempeñar las nuevas pautas educativas teniendo en cuenta las circunstancias y los medios que utilizan sus hijos”.

Por último, el presidente de GAD3, Narciso Michavila, hizo hincapié en que “si queremos volver a unas pautas de alcohol mucho más racionales no queda más remedio que ir hacia un cambio cultural”, al igual que ha pasado en la última década con el tabaco, con la seguridad vial y con la violencia de género.

