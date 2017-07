LA ONU LANZA UN SOS ANTE “LA MAYOR CRISIS HUMANITARIA DEL MUNDO” EN YEMEN

Google Plus

- Señala que vive “el peor brote de cólera” y está “al borde de la hambruna”. Los máximos responsables de tres agencias de Naciones Unidas pidieron este miércoles a la comunidad internacional que “redoble su apoyo al pueblo de Yemen” porque este país está sumido en “la mayor crisis humanitaria del mundo” debido al brote de cólera, la hambruna y el conflicto entre una coalición internacional liderada por Arabia Saudí y los hutíes aliados del expresidente Ali Abdalá Saleh.

Así lo afirmaron Anthony Lake, director ejecutivo de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia); David Beasley, director ejecutivo del PMA (Programa Mundial de Alimentos), y Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS (Organización Mundial de la Salud), en un comunicado tras realizar una visita conjunta a Yemen.

Los tres directores indicaron que Yemen vive “el peor brote de cólera en el mundo y ocurre en medio de la mayor crisis humanitaria del mundo”, puesto que ha registrado 400.000 casos sospechosos y cerca de 1.900 muertes relacionadas con esa enfermedad durante el último trimestre.

“Las instalaciones esenciales de salud, agua y saneamiento se han visto interrumpidas por más de dos años de hostilidades y han propiciado las condiciones ideales para que las enfermedades se propaguen”, apuntaron.

Además, indicaron que “el país está al borde de la hambruna, con más del 60% de la población sin saber de dónde vendrá su próxima comida”, y casi dos millones de niños yemeníes sufren desnutrición aguda. “La desnutrición los hace más susceptibles al cólera y las enfermedades generan más desnutrición, es un círculo vicioso”, apuntaron.

Recalcaron que unos 16.000 voluntarios van “de cada en casa” ofreciendo información a las familias de cómo protegerse de la diarrea y del cólera, aunque destacaron que más de 30.000 trabajadores sanitarios no han cobrado sus salarios en más de 10 meses. “Hemos pedido a las autoridades yemeníes que paguen urgentemente a estos trabajadores de la salud porque tememos que, sin ellos, las personas que han sobrevivido podrían morir”, añadieron.

“HAY ESPERANZA”

Lake, Beasley y Ghebreyesus dijeron que las agencias humanitarias han establecido más de 1.000 centros de tratamiento de diarrea y puntos de rehidratación oral, y que trabajan para entregar suplementos alimenticios, líquidos intravenosos y otros suministros médicos, además de la reconstrucción de infraestructuras clave como hospitales, centros de salud y la red de agua y saneamiento.

“Pero hay esperanza. Más del 99% de las personas que están enfermas con casos sospechosos de cólera y que pueden acceder a los servicios de salud están sobreviviendo. El número total de niños que sufrirán desnutrición aguda grave este año se estima en 385.000”, apostillaron.

Sin embargo, precisaron que “la situación continua siendo grave” porque “miles de personas enferman cada día” y se requieren “esfuerzos constantes” para detener la propagación del cólera, al tiemo que casi el 80% de los niños de Yemen necesitan ayuda humanitaria inmediata.

Los directores de Unicef, el PMA y la OMS indicaron que la crisis yemení requiere de “una respuesta sin precedentes”, además de “una solución política pacífica al conflicto”.

“Pedimos ahora a la comunidad internacional que redoble su apoyo al pueblo de Yemen. Si no lo hacemos, la catástrofe que estamos viendo ante nuestros ojos no sólo seguirá cobrándose vidas, sino que dejará cicatrices en las generaciones futuras y el país en los próximos años”, concluyeron.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso