FITUR. MARIO GARCÉS VISITA EL HOTEL DEL FUTURO

- El alojamiento, que pretende dar servicio a cualquier persona, independientemente de sus necesidades, cuenta con la colaboración de Fundación ONCE . El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, visitó este viernes el estand de FiturtechY, en Fitur, donde se expone el hotel del futuro, en el que han colaborado Fundación ONCE y el grupo de empresas ILUNION con el objetivo de hacerlo más usable para todas las personas, independientemente de sus necesidades.

Garcés, que acudió acompañado por el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, ha sido recibido por Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, quien le explicó las distintas innovaciones que se han instalado para que cualquier persona, independientemente de sus necesidades, pueda disfrutar de las habitaciones del hotel.

Desde el Instituto Tecnológico Hotelero, se ha planteado el montaje en el stand en formato expositivo de una reproducción de un hotel, en su zona de recepción, y varias habitaciones con diferentes avances tecnológicos en mercado. Desde la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, se ha asesorado a los responsables del montaje en cuanto a distribuciones, dimensionado, equipamiento y elementos innovadores para poder instalar como muestra en el espacio expositivo.

Así mismo, se ha asesorado para que el mostrador de la recepción pudiera ser a dos alturas para los usuarios de silla de ruedas y además, para que se equipara con bucle magnético, si bien finalmente no se han ejecutado estas actuaciones.

Por parte de ILUNION, se ha llevado a cabo la instalación de algunos elementos de señalización que incorporan la información en braille, como es por ejemplo la placa de identificación de la habitación, plano de evacuación en alto relieve, carteles de ‘no molestar’ con información en braille y se han aportado folletos con información en braille para ofertar a los usuarios en la recepción del hotel.

Además, ILUNION ha participado en otras empresas y entidades entre las que figura Roca. La empresa catalana ha planteado indicaciones de cara a mejorar el grado de accesibilidad de la instalación y ha puesto el sistema electrónico de grifería del lavabo y el inodoro ‘inteligente’, pudiéndose activar sus funciones desde dispositivos con pantalla táctil.

Otro de los instaladores de soluciones tecnológicas y domóticas ha sido Inserta Group, promotor del sistema domótico de apertura de la puerta de la habitación, activable desde una 'app' en el teléfono móvil, y que a su vez activa el brazo mecánico de apertura de la hoja.

