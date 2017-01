LA ONCE PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE PREMIOS Y REGALOS POR SAN VALENTÍN

La ONCE ha puesto en marcha una campaña de premios y de regalos de cara al Día de los Enamorados, el 14 de febrero, San Valentín, unida a la web 'www.cuponespecialsanvalentin.es', que aparece en los cinco millones y medio de cupones del 14 de febrero, que incluyen la frase 'Feliz San Valentín".

La ONCE anunció que lanza un cupón "que enamora" porque a los premios habituales (35.000 euros y, si se juega 'La Paga', además, 3.000 euros al mes durante 25 años) se une una promoción especial para este cupón del Día de San Valentín, de color rojo, decorado con corazones y que se podrá adquirir desde el 1 de febrero.

La promoción del Cupón de la ONCE Feliz San Valentín estará vigente del 1 de febrero al 14 de febrero, ambos inclusive, y para participar sólo hay que adquirir este cupón, entrar en la web 'www.cuponespecialsanvalentin.es' e introducir los datos personales y los correspondientes al cupón adquirido.

La promoción del Cupón de San Valentín ofrece 250 cajas-regalo de la web Atrápalo, creada exclusivamente para esta promoción de la ONCE, que el cliente ganador recibirá en su domicilio. Cada caja incluye una experiencia turística o de ocio a elegir por el cliente ganador, entre dos entradas para acceder a espectáculos y eventos del catálogo de Atrápalo publicado en su web; o una noche de hotel para dos personas en la oferta de Atrápalo, que dispone de unos 5.000 hoteles repartidos por toda España de diferentes categorías y características.

Cada cupón es una participación para un sorteo final ante notario que se realizará el 15 de febrero, de manera que cuantas más participaciones se tengan, más posibilidades existirán de conseguir un premio.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso