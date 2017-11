JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE

José Manuel Caballero Bonald protagoniza el cupón de la ONCE del 11 de noviembre, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán la figura de este escritor jerezano, coincidiendo con su 91 cumpleaños.

En el acto de presentación del cupón estuvieron presentes el teniente de alcalde de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas; el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos; el director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, y el gerente de la Fundación Caballero Bonald, José María Pérez.

Camas agradeció “la sensibilidad de una organización como la ONCE que siempre está atenta a las necesidades de Jerez y a prestar su colaboración en las actividades culturales que se desarrollan en nuestra ciudad”.

En este sentido, señaló que “para el ayuntamiento es muy importante que la figura de Caballero Bonald aparezca en un cupón que se va a ver en toda España, por lo que agradecemos a la ONCE esta iniciativa”, y añadió que “esperamos seguir colaborando con una organización que desarrolla tan importante labor social”.

Por su parte, Ríos hizo hincapié en que “el rigor en su palabra, el riesgo en sus versos, la profundidad de su individualismo, su firme compromiso con la libertad convierten a Caballero Bonald en un referente imprescindible de la literatura española”.

Durante la presentación del cupón se proyectó un vídeo con una grabación de José Manuel Caballero Bonald realizada en su domicilio de Madrid, en la que expresa su gratitud por aparecer como motivo del cupón.

“Esta iniciativa me llena de orgullo y me siento muy honrado sabiendo que mi imagen va a aparecer en el cupón el día de mi cumpleaños”, señaló el escritor, que remarcó sentirse “muy emocionado porque esto tiene una simbología muy peculiar”.

El cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un sólo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

El sorteo de este sábado, 11 de noviembre, coincide además con la celebración del sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE, que ofrece un premio de 11 millones de euros, 11 premios de un millón de euros además de 11 premios de 111.000 euros, entre otros muchos que suman en total más de 43 millones de euros en premios.

