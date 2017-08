MANIFESTACIÓN MAÑANA EN SAN SEBASTIÁN PARA RECLAMAR UNA CONSULTA SOBRE FESTEJOS TAURINOS

Google Plus

La Plataforma Donostia Antitaurina Orain ha convocado este sábado una manifestación en San Sebastián para reclamar que el Ayuntamiento cumpla con el compromiso de celebrar una consulta popular sobre los festejos taurinos.

La marcha saldrá a las seis de la tarde desde el Boulevard y tiene dos objetivos, el primero de ellos reivindicar que los donostiarras no aceptan el maltrato animal y rechazan por ello las corridas de toros.

Además, los convocantes quieren recordar al Ayuntamiento que el pasado 27 de abril aprobó estudiar y poner en marcha, antes de fin de año, un modo legal de conocer la opinión de la ciudadanía sobre el uso de las instalaciones municipales para ferias taurinas.

Los impulsores de la manifestación reclaman que, mientras no se pueda conocer la opinión de los donostiarras, no se permita la "tortura animal" en la plaza de toros municipal.

Además de la manifestación, la plataforma ha convocado concentraciones silenciosas frente al Ayuntamiento para exigir esa consulta.

