LOS MAMÍFEROS SE VOLVIERON DIURNOS TRAS LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS

Los mamíferos de la Tierra sólo comenzaron a ser activos durante el día después de que los dinosaurios no aviares fueran aniquilados hace unos 66 millones de años, según un estudio realizado por cuatro biólogos de instituciones de Israel y el Reino Unido.

Una teoría antigua sostiene que el ancestro común de todos los mamíferos era nocturno, pero la nueva investigación, publicada en la revista ‘Nature Ecology & Evolution’, revela cuándo estos animales comenzaron por primera vez a estar más activos durante el día.

El estudio analiza datos de 2.415 especies de mamíferos vivos en la actualidad a través de algoritmos informáticos con el fin de reconstruir los probables patrones de actividad de sus ancestros, que vivieron hace millones de años.

Los investigadores utilizaron dos árboles genealógicos diferentes de mamíferos que muestran líneas de tiempo alternativas. Los resultados de ambos reflejan que los mamíferos pasaron a la actividad diurna poco después de la extinción de los dinosaurios, lo cual no ocurrió en un instante, sino que hubo una etapa intermedia de actividad mixta diurna y nocturna durante millones de años, que coincidió con la época posterior que diezmó a los dinosaurios.

CORRELACIÓN "ESTRECHA"

“Nos sorprendió mucho encontrar una correlación tan estrecha entre la desaparición de los dinosaurios y el inicio de la actividad diurna en los mamíferos, pero encontramos el mismo resultado por unanimidad utilizando varios análisis alternativos”, explica Roi Maor, de la Universidad de Tel Aviv (Israel) y de la University College de Londres (Reino Unido), y autor principal del estudio.

El equipo descubrió que los antepasados de los primates simios, como los gorilas, los gibones y los tamarinos, fueron los primeros en abandonar por completo la actividad nocturna. Sin embargo, las dos líneas evolutivas variaron, con lo que ese cambio se produjo hace entre 52 y 33 millones de años.

Este descubrimiento encaja con el hecho de que los primates simios son los únicos mamíferos que han desarrollado adaptaciones para ver bien a la luz del día. Su agudeza visual y percepción del color es comparable a la de los reptiles diurnos y las aves, grupos que siempre han sido diurnos.

"Es muy difícil relacionar los cambios de comportamiento en los mamíferos que vivieron hace mucho tiempo con las condiciones ecológicas de la época, por lo que no podemos decir que la extinción de los dinosaurios causó que los mamíferos comenzaran a ser activos durante el día. Sin embargo, vemos una clara correlación en nuestros hallazgos", agrega Kate Jones, de la University College de Londres y coautora del trabajo.

