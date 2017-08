UNA MALAGUEÑA CON DISCAPACIDAD VISUAL CURSARÁ BACHILLERATO EN HOLANDA

- Gracias a Colegios del Mundo Unido y Fundación ONCE. La malagueña Ana Isabel Ropero, de 16 años y con discapacidad visual, terminará este año el Bachillerato en el centro que Colegios del Mundo Unido (CMU) tiene en Maastricht (Holanda), gracias a la beca concedida para este fin por Fundación ONCE.

Ropero, que este año ha terminado 1ª de Bachillerato en el Colegio María Inmaculada de Antequera (Málaga), ha sido la última alumna seleccionada por Fundación ONCE para disfrutar de la beca que esta entidad concede todos los años a un estudiante con discapacidad para que pueda cursar el Bachillerato Internacional en uno de los centros que Colegios del Mundo Unido tiene repartidos por todo el mundo.

Para la joven andaluza, poder estudiar un año en Holanda supone una oportunidad que le permitirá conocer a gente de todo el mundo, “crecer mucho” como persona y, confía, aclarar ideas sobre su futuro profesional.

“Espero crecer mucho, porque voy a tener que hacer un montón de cosas sola”, afirma Ana Isabel Ropero, una joven que hasta ahora esquiva los obstáculos que le pone la vida por tener discapacidad visual mirando siempre hacia adelante, pidiendo ayuda a sus compañeros y recibiendo mucha también, según dice, de la ONCE.

Entre las cosas que Anabel, como la llaman en su entorno más cercano, hará en Maastricht este curso figuran las tareas de ayuda a la comunidad, una actividad que CMU impulsa como parte de su filosofía de promover la paz a través de la educación. “Para mí es una de las mejores partes” de la estancia en Holanda, asegura la estudiante.

A este respecto, la comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, afirma que cursar parte de los estudios fuera de España, como hará esta malagueña, es una experiencia muy enriquecedora de la que no debería privarse a nadie por motivos de discapacidad.

“Es fundamental que la discapacidad no sea un obstáculo” para que los jóvenes puedan participar en estos programas tan enriquecedores, que permiten compartir un tiempo importante de la vida con personas de otras costumbres y culturas, lo que refuerza mucho la personalidad, explica Martínez Lozano.

La comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de Fundación ONCE destaca también, como Berta Fraguas, directora de CMU, la buena cualificación que obtienen los alumnos que se forman en alguno de los centros de Colegios del Mundo Unido, que tienen “trayectorias académicas y profesionales muy interesantes”.

La Fundación Colegios del Mundo Unido está implantada en 125 países y en medio siglo de vida ha permitido que 40.000 alumnos de 180 nacionalidades hayan pasado por sus aulas. Según explica Berta Fraguas, directora de Colegios del Mundo Unido, llevan 20 años colaborando con Fundación ONCE para que más de una veintena de alumnos con discapacidad hayan participado en el programa gracias a las becas de Fundación ONCE.

