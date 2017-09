LA FLM Y ASPAYM MADRID PIDEN VISIBILIDAD Y APOYO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LESIÓN MEDULAR

La Fundación del Lesionado Medular (FLM) y la Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas de la Comunidad de Madrid (Aspaym Madrid) exigieron este martes más visibilidad y apoyo institucional en la celebración del Día Internacional de la Lesión Medular, impulsado por la International Spinal Cord Society (ISCoS) y que se ha replicado en todo el mundo.

El objetivo de esta jornada es aumentar la conciencia de la sociedad sobre este colectivo, promover una mejora en la calidad de vida de las personas que viven con una lesión medular y conseguir aumentar y mejorar los programas de prevención de accidentes.

Según Susana Martín, directora gerente de la FLM y gerente de Aspaym Madrid, “la lesión medular es muy desconocida para gran parte de la sociedad, y habría que darle visibilidad y sensibilizar a la población”. Asimismo, destacó que “en 20 años la FLM se ha convertido en referencia internacional en el tratamiento de la lesión medular, pero días como este siguen siendo importantes porque suponen una demostración de fuerza para lograr el fomento de la vida independiente en igualdad de condiciones”, aseguró.

“En la actualidad estamos a la vanguardia en tratamientos, rehabilitación, residencia especializada y el uso de las nuevas tecnologías, pero el escenario ideal sería la combinación de recursos y servicios en el centro y en viviendas de transición a la vida independiente con la ayuda de la Administración”, añadió.

José María Zurdo, de 56 años, participante de la Escuela de Audiovisuales y usuario de rehabilitación en la FLM desde hace seis años, cree que habría que involucrar más a la clase política en la situación de las personas con lesión medular: “Retaría a todo aquel que se presente a alcalde a que esté un mes en una silla de ruedas para que nos entienda, porque las palabras son muy bonitas pero no se materializan”, explicó. También opinó que habría que incidir mucho más en el ámbito de la accesibilidad. “Cuando vas en silla te encuentras con bordillos, farolas mal colocadas, plazas de aparcamiento que no se respetan o autobuses que no están adaptados”, insistió.

Fernando Moreta es también usuario de la FLM. Tiene 30 años y está en la fundación desde 2009. Le gusta participar en las escuelas de radio, audiovisuales y pintura y estima que “tenemos que hacer ver que somos personas normales, porque la única diferencia entre alguien que camina y yo es que él anda y yo ruedo”, concretó.

Para Moreta, fundaciones como la FLM son esenciales porque aportan formación, aprendizaje y entretenimiento, y son las ideales para que los políticos conozcan de primera mano la vida de las personas con lesión medular y puedan hacer algo para mejorarla.

Ambas entidades desarrollaron este martes diferentes acciones: en primer lugar, una campaña en redes sociales con los ‘hashtag’ #YesWeCan y #SCIDay, mediante el que invitaron a todas las personas con lesión medular a subir un comentario con una foto de una actividad de la vida diaria, “para mostrar de lo que somos capaces”, según precisaron los responsables.

En segundo lugar, la FLM ha acogido una exposición de fotografía y pintura con obras que han preparado los usuarios coincidiendo con el 20º aniversario de la Fundación. Además, han realizado un ‘flashmob’ para poner en valor todo aquello que las personas con lesión medular hacen en su día a día.

LA LESIÓN MEDULAR EN ESPAÑA

La lesión medular es una afectación en la médula espinal que, protegida por la columna vertebral, se extiende desde la base del cerebro hasta la región lumbar. Los nervios raquídeos aparecen a lo largo de la columna vertebral y, según la región de la columna de la que nacen, se denominan cervicales, torácicos, lumbares o sacros.

Aunque dependerá del nivel y forma en la que se produzca, la lesión medular produce parálisis de la movilidad voluntaria y ausencia de sensibilidad por debajo de la zona afectada; y además también conlleva la falta de control sobre los esfínteres de la micción y de la evacuación intestinal, trastornos en el campo de la sexualidad y la fertilidad, alteraciones del Sistema Nervioso Vegetativo y riesgos de padecer otras complicaciones (úlceras de decúbito, espasticidad, procesos renales, etc.)

