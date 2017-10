DOWN MADRID Y SILICON ALLEY MADRID FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y Silicon Alley Madrid (SAM) han firmado un convenio de colaboración que tiene como objetivo fundamental ayudar a la concienciación de la sociedad sobre la labor que desarrolla la fundación y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

El acuerdo, promovido por uno de los asociados de SAM (Gesein), permite que los asociados de Silicon Alley Madrid puedan conocer de primera mano la labor de Down Madrid. Tienen la posibilidad de colaborar en los diferentes eventos que la fundación lleva a cabo, tales como carreras populares, torneos de fútbol solidarios, etc.

Dando un paso más allá, esta alianza permite a los asociados la posibilidad de desarrollar acciones de voluntariado y de responsabilidad social con personas con discapacidad intelectual.

Además, desde Down Madrid, se brinda toda la información y apoyo en cuanto al cumplimiento de la Ley General de Discapacidad (LGD), que obliga a tener al menos un 2% de empleados en plantilla con discapacidad. En este aspecto, los miembros de Silicon Alley Madrid tienen la posibilidad de acudir a la fundación a la hora de buscar asesoramiento. Este asesoramiento no se limita tan sólo a los asociados, sino a las personas de la plantilla de las empresas miembro de SAM que requieran de orientación en este aspecto, ya sea para ellos o para familiares con discapacidad intelectual.

La presidenta de Down Madrid, Inés Álvarez Arancedo, señaló que "con esta colaboración seremos capaces de dar otro paso adelante para lograr su plena integración familiar, escolar, laboral y social".

Por su parte, el presidente de Silicon Alley Madrid, Agustín Sánchez, se refirió a esta alianza como "una responsabilidad que, como asociación, tenemos". "Estamos encantados con la posibilidad de colaborar con la fundación Down Madrid en diferentes actividades y poder ayudar de primera mano a un colectivo que no siempre recibe la ayuda que necesita y merece", apuntó Sánchez.

