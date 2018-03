MADRID. EL ORGULLO LGTBI DE ESTE AÑO AÚN NO DISPONE DE PRESUPUESTO

La celebración del Orgullo LGTBI de este año en la ciudad de Madrid aún no dispone de presupuesto, según reconoció este lunes el director de Turismo del Ayuntamiento, Miguel Sanz.



La portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Cultura y Deporte, Sofía Miranda, le preguntó sobre los preparativos de esta edición del Orgullo, en la que ve una nueva oportuidad para situar a Madrid como capital de la integración y la pluralidad si sigue la estela del World Pride del año pasado, que reconoció que fue un hito mundial hasta el punto de que Viena y Nueva York, que lo organizan en 2018, han pedido asesoramiento a Madrid.

Miranda lamentó que “ya vamos tarde” para aprovechar esa inercia, y lo atribuyó a “falta de interés o falta de organización”, y aseguró que “se pueden hacer más cosas si se ponen las pilas”, recordando que este año se cumplen además 40 años del primer Orgullo celebrado en Madrid y de la derogación de la Ley de Vagos y Maleantes.

Sanz corroboró que el World Pride “marcó un hito” y que “se ha reforzado el posicionamiento de Madrid como destino LGTBI”, y que la edición del Orgullo de este año partirá “de esta posición de liderazgo”. Además, avanzó que para 2018 se repetirá el lema 'Ames a quien ames, Madrid te quiere', que se ha repicado en otros países, que ya se está negociando el contrato de patrocinio, que se organizará un viaje de medios de comunicación internacionales y una campaña de marketing nacional e internacional con ayuda de Voluntarios por Madrid y que los Veranos de la Villa y Matadero realizarán producciones propias sobre este tema.

Miranda replicó que si a falta de tres meses aún no se sabe con qué cantidad se cuenta para el patrocinio, “difícilmente se podrá organizar”, y pidió más detalles sobre el viaje de medios internacionales y la campaña de marketing. Sanz contestó que quedan “sólo tres meses, pero tres meses”, y recordó que aún no hay presupuesto municipal para 2018 para justificar que aún no se sepa a cuánto ascenderá el contrato de patrocinio, que además se concretará en función de las contraprestaciones y de la negociación.



