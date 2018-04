MADRID. EL CUPÓN DE LA ONCE DEJA UN ‘SUELDAZO’ DE 2.000 EUROS AL MES DURANTE 10 AÑOS EN MADRID

El cupón de fin de semana de la ONCE ha dejado un ‘Sueldazo’ de 2.000 euros al mes durante 10 años en Madrid, correspondiente al sorteo del domingo 1 de abril, que estuvo dedicado a la Hermandad y Cofradía del Señor Atado a la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, de Zaragoza.



La vendedora de la ONCE Mercedes Galtier Rodríguez vendió el cupón agraciado con el 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años desde su quiosco situado en la madrileña calle de Bravo Murillo.

Además, gracias a este cupón Alfredo García Pérez repartió 200.000 euros en 10 cupones premiados que vendió desde su quiosco situado en la Avenida de La Albufera, en el barrio madrileño de Vallecas.

Además de estos premios, el cupón del 1 de abril ha llevado la suerte de la ONCE a Huelva, donde ha dejado 200.000 euros, y a Cáceres, agraciada con la misma cantidad.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.



