MADRID. LA COMUNIDAD DE MADRID CONCEDE A ILUNION HOTELS EL SELLO ‘MADRID EXCELENTE’

La Comunidad de Madrid ha concedido a ILUNION Hotels el sello ‘Madrid Excelente’, la marca de garantía del Gobierno autonómico que reconoce y certifica la calidad y la excelencia en gestión de las empresas con el fin de fomentar la competitividad del tejido empresarial.



ILUNION Hotels es la cadena hotelera del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación y cuenta con una amplia trayectoria y experiencia de 30 años en servicios de hostelería.

Para ILUNION Hotels, la concesión del sello ‘Madrid Excelente’ supone formar parte de un selecto foro de excelencia en la región y un plus para sus clientes, ya que garantiza la calidad de la organización y la responsabilidad social de la empresa.

En la actualidad cuenta con 25 hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas repartidos por toda la geografía española: cuatro en Madrid, cuatro en Barcelona, cuatro en Valencia, dos en Cádiz (Calas de Conil y Sancti Petri), tres en Málaga (Málaga, Mijas y Fuengirola), dos en Mérida (Mérida Palace y Las Lomas) y uno en Badajoz, Menorca, Huelva (Islantilla), Girona (S´Agaró), Zaragoza y Bilbao.

Además, es la única cadena hotelera en España que tiene la certificación de accesibilidad universal (UNE 170001-2) en sus establecimientos, así como el sello Qsostenible, que avala la sostenibilidad de sus edificios.

Asimismo, ILUNION Hotels es la primera compañía española que ha recibido el Premio de la Ética de la Organización Mundial del Turismo (OMT) por su trabajo en el área de turismo accesible.

La cadena hotelera del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, referente social en el sector turístico, cuenta en su plantilla con 1.044 trabajadores, de los que 426 (41%) son personas con discapacidad. Actualmente gestiona nueve de sus centros de trabajo (ocho hoteles y el ILUNION Catering by Maher, su empresa nacional de servicios de catering) como Centros Especiales de Empleo, lo que significa que al menos el 70% de su plantilla son personas con discapacidad.

El objetivo de este modelo de gestión es la creación de puestos de trabajo dirigidos a personas con discapacidad, con el fin de favorecer su integración laboral y social.



