UNA MADRE RECLAMA AYUDA PARA SU HIJO CON PARÁLISIS CEREBRAL

Iker es un niño que vive en la comunidad de Castilla-La Mancha y que ha visto como se le ha retirado la atención temprana que percibía para tratar su parálisis cerebral por haber cumplido seis años, límite que establece la ley estatal. Su madre, Beatriz Herranz, está ahora pidiendo ayuda a varios parlamentarios del Congreso de los Diputados para que “se le proporcione atención al niño mientras lo necesite”.

Herranz explicó en declaraciones a Servimedia que su hijo nació de forma prematura con una leucomalacia periventricular que le provocó una parálisis cerebral y por la que, desde entonces, ha estado recibiendo atención temprana en el Centro Base De Atención a Discapacitados de Toledo y en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

“Allí recibía a la semana dos sesiones de fisioterapia, dos sesiones de terapia ocupacional, una sesión de hidroterapia y además era atendido por una psicóloga y disfrutaba de fisioterapia respiratoria cuando lo necesitaba”, enumera esta madre, que añade que esta atención era “fenomenal” porque, al mismo tiempo, “recibía en el colegio dos sesiones a la semana de audición y lenguaje y dos sesiones de fisioterapia”.

Sin embargo, Herranz lamenta que “este año, a raíz de cumplir los seis años, Iker ha pasado a quedarse sola y exclusivamente con dos sesiones de fisioterapia en el colegio y una sesión de audición y lenguaje”, por lo que “solo se ha quedado con las sesiones del colegio y en vez de tener más al quitarle la otra ayuda, encima le han disminuido la atención”.

Como consecuencia de esta parálisis cerebral, Iker “de cabeza para abajo tiene la movilidad muy afectada, por lo que no es capaz de comer solo, no es capaz de escribir, no es capaz de andar ni gatear, ni siquiera se mantiene sentado solo”.

Su madre explica que “la terapia ocupacional a Iker le venía muy bien porque le enseña a ser independiente” y que un día pueda “hacer transferencias de la silla de ruedas a la taza del váter”, así como que “sea capaz de lavarse los dientes, de peinarse” y, en cambio, esa terapia ocupacional “en el colegio no la recibe”.

“Te insisten mucho en que sean independientes y no hay nadie que te enseñe a enseñarles a ser independientes”, reivindica esta madre que asegura que con la terapia que recibía por parte de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha veía “mucha mejora”, puesto que, por ejemplo, “con los brazos mejoró muchísimo” y le enseñaron técnicas “que tú, como madre, no eres capaz de saberlo”.

INFORMACIÓN

Sobre el fin de esta atención, Herranz lamenta que “realmente a mí nadie me ha mandado una carta ni me ha dicho nada”, sino que “ha llegado septiembre, que es cuando te llaman y te dicen cuándo se empieza el gimnasio y no la he recibido”.

Acerca de cómo hacen frente a los gastos extra que supone tener un hijo con parálisis cerebral, la madre de Iker defiende la importancia de contar con “ayuda de la familia, algún festival benéfico o los tapones que recogemos”, porque, a pesar de que “somos uno de los privilegiados que tenemos la suerte de cobrar la ayuda de dependencia”, esta ayuda no es suficiente.

Por ello, ha pedido a través de Osoigo.com a diferentes diputados del Congreso, entre los que se encuentran Carles Campuzano, Eduardo Maura, Marta Martín y Eloy Suárez, que esta terapia “se les proporcione mientras lo necesiten” y se elimine la restricción de edad porque “para nosotros no son terapias alternativas”, sino “tratamientos que les ayudan a mejorar, a ser independientes, a poder conseguir un trabajo y a ser uno más de la sociedad”.

De lo contrario, “supone incluso mayor gasto para la Seguridad Social”, ya que “si no les ayudas a ser independientes al final van a depender toda su vida de otra persona” e “Iker podría trabajar porque intelectualmente va acorde con su edad” y “es un niño que va al colegio, está completamente integrado, aprende y hace los exámenes orales”.

CAMBIOS

Desde la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha informaron a Servimedia de que para que Iker tuviese acceso a esta atención temprana “tiene que cambiar la legislación nacional, que la que dictamina lo que es la atención temprana y hasta a quienes se presta” y “es la legislación que nos rige a todas las comunidades”.

Asimismo, incidieron en que “hasta los seis años se da atención temprana y en el momento en el que pasa de los seis años se deja de prestar esa atención”, porque “según nos dicen los expertos, en esta edad lo mejor para el niño es normalizarse y estar con chavales de su edad en el colegio”.

Finalmente, declararon que ellos atienden a cualquier persona, sin importar la edad que tenga, pero que “el problema en este caso es que él no tiene ninguna enfermedad”, sino que “tiene una discapacidad intelectual”.

