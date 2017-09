LOS MACHOS DE 178 ESPECIES DE RANAS CAMBIAN DE COLOR MIENTRAS SE APAREAN

Los machos de al menos 178 especies de ranas sufren un cambio temporal de color durante la época de cría, de manera que tienen colores apagados durante la mayor parte del año (marrones o verdes que se mezclan con su entorno) y pasan a mudar a otros más vibrantes cuando se aparean, como azul, amarillo y rojo.

Así lo afirma un equipo de tres científicos del Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos y de la Universidad de Macquarie (Australia) en un estudio publicado en la revista ‘Journal of Evolutionary Biology’.

En algunas ranas se han reconocido cambios temporales en el color y los biólogos han estado investigando este fenómeno en un puñado de especies, pero los tonos brillantes no duran mucho y se pierden fácilmente, por lo que nadie sabía cuántas de ellas tienen machos que mudan de color en la temporada de cría.

“No son sólo unas pocas especies, es un montón de ranas en todo el mundo”, apunta Rayna Bell, zoóloga y conservadora de anfibios y reptiles en el Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos, administrado por el Instituto Smithsoniano.

Anteriormente, la mayoría de los científicos había estudiado tres casos de ranas que cambian de color. Bell descubrió que algunos machos lo hacen durante la temporada de cría, lo que también atrajo a Martin Whiting y Grant Webster, de la Universidad de Macquarie, quienes habían analizado muchos ejemplos de este fenómeno en ranas australianas.

SEÑAL PARA OTROS MACHOS

Los tres científicos se unieron para encontrar tantos ejemplos de cambios temporales de color en los machos de ranas como podían. Algunos ya habían sido documentados y Webster había observado muchos en su trabajo de campo, pero, en general, los científicos no habían prestado mucha atención a este fenómeno.

Los investigadores examinaron una amplia gamas de fotos de ranas para buscar evidencias de cambios de color. Para evaluar cada especie, compararon imágenes de los machos en la época de cría, ya sea activamente llamando a una compañera o en una postura de apareamiento con una hembra, con otras de machos fuera de esa temporada.

Los tres científicos evaluaron 2.146 especies de ranas e identificaron 178 cuyos machos cambian temporalmente de color en el momento de reproducirse, la mayoría de ellos en un amarillo brillante. Al igual que las tres especies más estudiadas que mudan de color, la mayoría se aparean en grandes grupos caóticos y la coloración diferente de los machos puede mejorar las posibilidades de éxito en el emparejamiento.

La temporada de reproducción es a menudo corta y frenética para estas ranas, con cientos de ejemplares que permanecen en estanques o charcos durante días o semanas para poner sus huevos.

Bell subraya que un estudio realizado a dos especies que cambian de color sugiere que el color brillante de los machos no es sólo para atraer a una compañera, sino que actúa como advertencia para otros machos. “Es útil para comunicar: ‘Soy un macho y tengo a mi hembra, aléjate de ella’, o ‘Soy otro macho, no me montes’”, concluye.

