Llarena cede a Prisiones la decisión sobre el acercamiento de los políticos catalanes presos

El acercamiento de los políticos catalanes presos en cárceles de Madrid parece que cada vez está más cerca. Este jueves, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado un paso más para que el cambio se produzca. Llarena, que instruye la causa contra el procés, ha insistido en que se trata de una decisión que depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, es decir, del Ministerio del Interior.

En una providencia, el magistrado del Supremo ha respondido a las peticiones de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart de ser trasladados a cárceles catalanas. Los acusados alegan “razones de vinculación familiar”. Desde las cárceles en las que están en estos momentos, los directores quieren saber si hay o no inconveniente para los traslados. "No existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación", explica el juez en su providencia.

Anteriormente se explicaba que el cambio de cárcel podía no concederse por la necesidad del magistrado de tomarles declaración en algún momento determinado o acudir a ellos durante la instrucción. Ahora esa fase ha terminado por lo que no tendría que haber problema. Esta providencia es la primera que ha dado Llarena a las solicitudes cursadas por nueve procesados del procés, que siguen en prisión provisional.





Falta la respuesta a los de Estremera

El juez ha contestado a las direcciones de Soto del Real, donde están Sánchez y Cuixart, y Alcalá-Meco, donde se encuentran Forcadell y Bassa. Todavía está pendiente de responder a las peticiones que lleguen desde la prisión de Estremera, en la que están encarcelados Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull.

En un auto de hace dos semanas en el que denegaba la libertad de Junqueras, Forcadell y Romeva, el instructor ya avisaba de que carece de competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer los líderes independentistas investigados que se encuentran en prisión preventiva.

Apoyándose en la jurisprudencia del Supremo, Llarena explicaba que a los órganos penitenciarios les corresponde organizar, gestionar y fijar la actividad y ubicación de los presos en los establecimientos, "lógicamente debe serles reconocida como función propia la distribución de los penados", ya que son ellos los que conocen la naturaleza de los centros y el número de plazas existentes.





Con lectura política

Estos movimientos han tenido la lectura política. Albert Rivera ha criticado la decisión y la ha vinculado directamente con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. El líder de Ciudadanos considera que no hay que “sentarse en una mesa” para negociar este tipo de asuntos. Rivera cree que el presidente del Gobierno ha pactado este tipo de “cesiones” con los independentistas porque consiguió su apoyo en la moción de censura.

"Creo que el señor Sánchez está dispuesto a cualquier cosa y me preocupa que no quiera recibir a las víctimas del terrorismo, que son héroes nacionales", ha lamentado Rivera, que ha recalcado que no entiende "por qué alguien va a tener privilegios penitenciarios precisamente por haber matado a alguien, más allá de lo que dice la Ley".

Según el presidente de Ciudadanos, el jefe del Ejecutivo "tiene mucha prisa por intentar contentar a sus socios de la moción de censura" y considera que lo mismo ocurre en el caso de Cataluña. "No entiendo que por ser amigo del presidente del Gobierno tenga alguien que tener privilegios penitenciarios", ha afirmado.