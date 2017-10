EL GRUPO DE ACTORES CIEGOS LA LUCIÉRNAGA OFRECERÁ EL VIERNES UNA REPRESENTACIÓN BENÉFICA DE SU ÚLTIMO MONTAJE ‘CARICIAS’

La compañía de teatro La Luciérnaga, de Madrid, compuesta por actores y actrices ciegos y con discapacidad visual grave, ofrecerá el próximo viernes, 27 de octubre, una representación benéfica de su último montaje ‘Caricias’ en la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid.

La ONCE informó en un comunicado de que la recaudación obtenida en esta función irá destinada íntegramente a proyectos de investigación de la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (Foaps) y la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG).

El precio de las entradas es de 10 euros, a abonar en taquilla, si bien es necesario reservarlas con antelación, hasta el 26 de octubre, en la Unidad de Atención al Mayor, Cultura y Ocio de la Delegación. Además, la sesión cuenta con un ‘Fila Cero’ a la cuenta solidaria ES 41 2100 2261 5502 0024 3802.

En esta ocasión, el grupo pondrá en escena su último montaje ‘Caricias’ que no recomendada para menores de 18 años y es una adaptación de la obra teatral del dramaturgo catalán Sergi Belbel, bajo la dirección de Agustín Sasián.

‘Caricias’ está compuesta de varios cuadros o escenas, cada uno con tan sólo una pareja de actores y que está basada en la obra de teatro ‘La ronda’, de Arthur Schintzler. En este sentido presenta su misma estructura curiosa: en cada cuadro, entra un personaje a la historia y otro sale.

A lo largo de los diálogos y discusiones que se plantean, los sucesivos personajes van descubriendo episodios de sus vidas, sus miedos, deseos y frustraciones. Se trata del primer montaje que ‘La Luciérnaga’ representa bajo la dirección de Agustín Sasián, en el que además se han incorporado varios actores y actrices nuevos en el grupo.

‘La Luciérnaga’, perteneciente a la Asociación Cultural de Personas con Discapacidad Visual de la Comunidad de Madrid, es uno de los grupos de teatro apoyados por la ONCE que en 2013 recibieron el Premio Max de Teatro Aficionado, en reconocimiento a su contribución al fomento del teatro amateur, la creación de nuevos públicos y la promoción de las Artes Escénicas durante más de 25 años.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso