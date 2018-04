LAS LOCALIDADES DE MURO Y PETRA, PROTAGONISTAS DE LOS CUPONES DE LA ONCE DEL 9 Y 10 DE ABRIL

Las localidades mallorquinas de Muro y Petra protagonizarán los cupones de la ONCE de los días 9 y 10 de abril, respectivamente, correspondientes a la serie ‘Mi pueblo’, dedicada a localidades con nombres singulares, de forma que once millones de cupones (cinco millones y medio por cada localidad) las difundirán por toda España.



El delegado territorial de la ONCE en Islas Baleares, Josep Vilaseca Rius, y los alcaldes de Muro, Martí Fornés Carbonell, y de Petra, Marti Sansaloni Oliver, fueron los encargados de presentar estos cupones.

Muro es un pueblo tradicional que se encuentra en la comarca Pla de Mallorca y comprende dos núcleos poblacionales distintos: Muro y la Playa de Muro. Esta localidad destaca por sus edificios de piedra de arenisca; forma parte del Parque Natural de S´Albufera, por lo que ofrece al visitante un paisaje de gran belleza, con espectaculares rocas y dunas, y su historia se remonta a 1232.

Asimismo, destaca la iglesia de Sant Joan Baptista (Gótico Catalán), que tiene 400 años, que pertenece al convento de Santa Anna. El viajero disfrutará, también, en el Museo Etnológico (siglo XVII), que muestra objetos y herramientas tradicionales.

Por otro lado, Petra, que cuenta con una extensa red de caminos rurales que ofrecen la posibilidad de pasear a pie o en bicicleta, ofrece al visitante rincones llenos de historia y edificios emblemáticos y una Mallorca tradicional, en la que se mezclan naturaleza, historia y cultura.

Destaca el casco antiguo de la localidad, declarado Bien de Interés Cultural por su valor histórico y urbanístico, y por las construcciones tradicionales y monumentos. Entre estos, destacan la Iglesia parroquial de San Pedro (Gótico tardío), y el Convento de San Bernardino (Renacentista y Barroco).

La serie de cupones ‘Mi pueblo’ comenzó el pasado 6 de febrero, y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte Cariño (A Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), Balanegra (Almería), o Espejo (Álava).

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (‘www.juegosonce.es’), y establecimientos colaboradores autorizados.



