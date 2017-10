LAS LOCALIDADES DE MIGUELTURRA Y RETUERCA DEL BULLAQUE, PROTAGONISTAS DE LOS CUPONES DE LA ONCE

Las localidades de Miguelturra y Retuerca del Bullaque protagonizarán los cupones de la ONCE de los días 25 y 26 de octubre pertenecientes a la serie ‘Mi pueblo’, dedicada a localidades con nombres singulares, de forma que once millones de cupones (cinco millones y medio por cada localidad), difundirán por toda España estas localidades ciudadrealeñas.

Los cupones fueron presentados por el director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Ciudad Real, Lorenzo Villahermosa, acompañado por la alcaldesa de Miguelturra, Victoria Sobrino, y el alcalde de Retuerta de Bullaque, Miguel Ángel Villa, en un acto celebrado en la sala de conferencias de la Residencia Universitaria Santo Tomás De Villanueva de Ciudad Real.

Miguelturra, que protagoniza el cupón del 25 de octubre, tiene sus orígenes en la repoblación del territorio, tras las Navas de Tolosa, aunque ya existía un poblamiento anterior. La localidad jugó papeles destacados en la Guerra de la Independencia y en las Guerras Carlistas.

El visitante puede encontrar interesantes monumentos, como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (siglos XV al XVI) y de la que se conserva un ábside gótico, de transición al renacimiento y la Ermita del Santísimo Cristo y la Ermita de la Soledad. Además, destacan también las casas solariegas, con sus balconadas, rejas de hierro forjado, y miradores.

Por su parte, Retuerta del Bullaque, que ilustra el cupón del 26 de octubre, se encuentra en la comarca de Los Montes de Toledo. Su nombre está relacionado con el nacimiento del río Bullaque, en una sierra cercana.

El término Retuerta significa vuelta o giro que hace el río. El visitante puede disfrutar del Parque Nacional de Cabañeros, donde puede observar cigüeñas negras, águilas o buitres. Entre sus edificios más destacados, el turista puede visitar la Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol y el Castillo de Prim.

La serie de cupones ‘Mi pueblo’ comenzó el pasado 6 de febrero, y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte Cariño (A Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), Balanegra (Almería), o Espejo (Álava).

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso