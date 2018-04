LLUVIAS EN EL OESTE Y ‘MONTAÑA RUSA’ DE TEMPERATURAS EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL

Google Plus

El tiempo de esta primera semana completa de abril será variable en el conjunto de España, como es habitual en la primavera, porque se espera una ‘montaña rusa’ de temperaturas que inicialmente bajarán, después subirán y volverán a descender, así como lluvias en el oeste peninsular por el paso de dos borrascas atlánticas y sol en el resto del país.



El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, señaló este lunes a Servimedia que esta semana estará marcada por “el paso de sistemas frontales asociados a dos borrascas atlánticas” en el oeste de la península, de manera que cuando se acerquen a la península lloverá en la vertiente atlántica, algo similar a lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, mientras que en el resto de las zonas predominará el tiempo estable, aunque no se descarta alguna precipitación débil.

En cuanto a las temperaturas, Del Campo comentó que el día más caluroso será el viernes, cuando los termómetros “superarán los 20 grados” en toda España excepto el noroeste peninsular y las zonas montañosas. Por ejemplo, ese día habrá 25 grados en capitales del norte como Bilbao y del sur como Córdoba y Sevilla, debido a la influencia de vientos cálidos procedentes del sur.

Por otro lado, Del Campo subrayó que este martes lloverá en “toda la vertiente atlántica peninsular y los Pirineos”, que, además, serán “persistentes en buena parte del día” en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, e incluso “fuertes” en el sur de Galicia y puntos del Sistema Central.

“Donde menos riesgo hay de lluvias será en la costa cantábrica, Almería, Canarias y la costa mediterránea. En Baleares puede haber alguna tormenta”, añadió.

Indicó que las temperaturas descenderán este martes en la mayor parte del país, en tanto que ascenderán en el litoral mediterráneo. Y soplarán vientos fuertes en el cuadrante noroeste peninsular.

En cuanto al miércoles, Del Campo recalcó que será “un día similar” al martes en la medida en que se esperan “lluvias en buena parte de la vertiente atlántica”, con lluvias que a primeras horas podrán ser persistentes en Galicia y que irán remitiendo a medida que transcurran las horas. “En el resto del país, como el día anterior, pocas lluvias. Y las temperaturas no van a sufrir grandes cambios”, apostilló.

Por otro lado, Del Campo comentó que el jueves se convertirá en “un día de transición” porque “no va a llover prácticamente en ningún punto de España”, brillará el sol y sólo habrá nubes en el tercio norte de la península. Las temperaturas subirán de forma notable (entre seis y 10 grados) en muchos puntos de la mitad oriental peninsular y el calor primaveral se asentará en la mitad sur y el valle del Ebro, donde se rebasarán los 20 grados. El viento soplará con fuerza en el Estrecho.

DE VIERNES A DOMINGO

Para el viernes se espera el acercamiento de otro frente, con lo que, según Del Campo, “el cielo se irá cubriendo en Galicia, el oeste de Asturias y el noroeste de Castilla y León, y acabará lloviendo en la segunda mitad del día”. “Las lluvias no llegarán al resto de España, salvo al norte de las islas más montañosas de Canarias, y las temperaturas subirán en general”, agregó.

Respecto al fin de semana, Del Campo concretó que aún hay incertidumbre en la predicción meteorológica, pero indicó que “lo más probable” es que la borrasca que se aproximará este viernes “afecte de lleno a prácticamente todo el país”. “Donde es menos probable que llueva el fin de semana será en la costa mediterránea, aunque en general será un fin de semana con lluvias en casi toda España. Las temperaturas bajarán de forma generalizada y notable”, dijo.

En resumen, Del Campo señaló que el tiempo de esta semana será de “tiempo variable” con dos borrascas que conforme se vayan acercando a la península harán descender los termómetros y dejarán lluvias principalmente en el oeste de la península, y con el cielo prácticamente despejados en la mayor parte del resto de España.



