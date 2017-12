LA LLUVIA NO AGUARÁ LAS CAMPANADAS DE LA PUERTA DEL SOL

Google Plus

Quienes acudan a la Puerta del Sol de Madrid para dar la bienvenida al año nuevo y tomar allí las uvas no tendrán que temer por la lluvia ya que, aunque el fin de semana arranca con precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineos, éstas no se extenderán más allá de la mitad noroeste de la península.



"El año cierra con precipitaciones en el Cantábrico, Pirineos y sierras del sureste este viernes", dijo la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Casals, en declaraciones a Servimedia.

Las lluvias se podrán intensificar a partir del viernes y extenderse a toda la vertiente atlántica y parte de la mediterránea.

Casals apuntó que podrán darse brumas y bancos de nieblas por la mañana en las mesetas y en las depresiones del nordeste, sin descartar calima en Canarias a partir del sábado.

En cuanto a las temperaturas, que ya han empezado a subir este viernes, el sábado registrarán valores por encima de los habituales para estas fechas, "aunque el domingo habrá un descenso generalizado con frío, a excepción de Canarias", destacó Casals.

No obstante, el martes se recuperarán para volver a bajar el viernes, con valores anormalmente altos en el norte y este peninsulares y en Baleares.



