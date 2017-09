LA ONU LLEVA A LAS EMPRESAS LA NO DISCRIMINACIÓN MUNDIAL CONTRA PERSONAS LGTBI

Google Plus

- Difunde cinco normas de conducta a las que ya se han adherido conocidas compañías internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha lanzado un conjunto de normas mundiales sin precedentes para apoyar a las empresas en la lucha contra la discriminación a las personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales).

Zeid se dirigió a líderes empresariales, activistas y periodistas en la sede de Microsoft en Nueva York (Estados Unidos) para pedir al sector privado que promocione la inclusión de las personas LGTBI tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, según informó hoy su oficina.

“El cambio social requiere la participación activa de todas las partes de la sociedad, incluyendo, crucialmente, a la comunidad empresarial. Las decisiones que toman las empresas, ya sea en materia de recursos humanos, inversión, cadenas de suministro e incluso comercialización, pueden tener un impacto real y en algunos casos profundo en los derechos humanos”, añadió.

Las nuevas normas se basan en buenas prácticas de todo el mundo y establecen las acciones que las empresas pueden tomar para proteger los derechos de las personas LGTBI, como la eliminación de la discriminación en el lugar de trabajo; asegurar que las operaciones comerciales no contribuyan a discriminar a clientes, proveedores o consumidores; trabajar con socios comerciales para abordar prácticas discriminatorias en toda la cadena de suministro, y alentar a las empresas a defender los derechos de las personas LGTBI en los países donde operan.

"Cada vez hay más pruebas de que, además de ser lo correcto, defender la igualdad de derechos de las personas LGTBI es también del interés comercial del sector privado", señaló Zeid antes de añadir: "Excluir cualquier grupo nos frena a todos. Eliminar la discriminación es la clave para desbloquear talentos y maximizar la productividad".

PRIMERAS EMPRESAS

Las normas de conducta se basan en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los Negocios y los Derechos Humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011. Son el producto de un proceso de consultas que duró un año.

Entre las primeras compañías que han mostrado su apoyo están Accenture, Baker McKenzie, BNP Paribas, The Coca-Cola Company, Deutsche Bank, EDF, EY, Gap Inc., Godrej, IKEA Group, Microsoft, Oath, Orange, SAP y Spotify.

Los cinco estándares son respetar los derechos humanos de trabajadores, clientes y consumidores LGTBI; eliminar la discriminación en el lugar de trabajo contra los empleados LGTBI; apoyar a estos trabajadores; prevenir la discriminación y los abusos a clientes, proveedores y distribuidores LGTBI e insistir en que los proveedores hagan lo mismo, y alzarse en defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI en las comunidades donde las empresas hacen negocios.

En los próximos meses, esas normas se presentarán en una serie de actos, concretamente en Bombay (India) el 12 de octubre, Londres (Reino Unido) el 30 de octubre, Hong Kong (China) el 14 de noviembre, Ginebra (Suiza) el 29 de noviembre y Melbourne (Australia) el 5 de diciembre.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso