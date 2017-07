ESPAÑA LIDERA EN EUROPA LA CARRERA PARA ELIMINAR LAS HEPATITIS VÍRICAS ANTES DE 2021

La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas (Aehve) aseguró este viernes que España lidera en Europa la carrera para eliminar estas enfermedades antes de 2021, ya que las tasas de prevalencia, diagnóstico y tratamiento de las hepatitis crónicas son mejores que en la media europea.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Hepatitis, que se celebra este viernes, el coordinador de la Aehve, el doctor Javier García-Samaniego, destacó que “nuestra obligación es, sin embargo, recordar que las carreras se ganan en los últimos kilómetros y no en los primeros”, quien pidió a las administraciones españoles un último esfuerzo para llegar a la meta.

Sin embargo, esta asociación subrayó que España parte con ventaja en estos últimos kilómetros para llegar a la meta de cero hepatitis. Las tasas de prevalencia, tratamiento y diagnóstico de las hepatitis crónicas (VHB y VHC) son mucho mejores que en la media europea, así como la ratio de vacunación frente a la hepatitis B.

Según los datos facilitados por la Aehve, la prevalencia de hepatitis B y hepatitis C en Europa se eleva a unos 15 y 14 millones de personas respectivamente, alrededor del 2% y 1,8% de la población total. En España, la prevalencia de la infección por el virus VHB es del 0,6% y la del VHC es del 1,2%, según los últimos estudios en población general. Se estima que cerca de 200.000 personas tienen en nuestro país infección activa por hepatitis B y entre 200.000 y 300.000 tienen infección activa por hepatitis C.

En cuanto al tratamiento de estos dos tipos de hepatitis crónicas, España alcanza actualmente el 100% en VHB y el 70% en VHC (de la población diagnosticada). En Europa no hay datos actualizados sobre VHB y el porcentaje de tratamiento de VHC se sitúa en el 5%.

En cuanto al diagnóstico de la infección por VHC, en España se estima que se sitúa entre el 50 y 70% frente al 31% europeo. Asimismo, el diagnóstico de VHB se eleva al 100% en población nativa y 50% en población inmigrante, muy por encima de la media europea del 13%. Por último, la vacunación frente al virus de la hepatitis B es en España del 100% frente al 81% europeo, y del 100% en recién nacidos, frente al 39% de la media europea.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso