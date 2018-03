LGTB. UNA 'PROCESIÓN' LGTB LLEVARÁ COFRADES ARCOÍRIS POR LAS CALLES DE VALLADOLID

Google Plus

Una 'procesión' “por la igualdad y la diversidad sexual” recorrerá este sábado las calles de Valladolid sólo un día antes de que comience la Semana Santa, desfile que contará con la ‘Diversa Cofradía de la Santísima Igualdad’ de la asociación LGTB Valladolid Diversa para denunciar los “ataques” a su colectivo con cofrades ‘arcoiris’.



Esta ‘procesión’ aprovechará para pedir a la Iglesia Católica que trate “con igualdad y respeto a todas las personas”, independientemente de cuál sea su orientación sexual, identidad o expresión de género.

En palabras de la asociación “es indignante que en España 14 obispos lancen cada cierto tiempo ataques contra las personas de géneros y sexualidades diversas, con el dolor que ello conlleva para las personas que son creyentes, fomentando nuestra exclusión de la Iglesia y de la sociedad”.

Las palabras de estos obispos “no suelen ser opiniones respetuosas ni interpretaciones teológicas, casi siempre son auténticos discursos de odio, que agravan la discriminación social contra nuestro colectivo. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta situación tan grave”, denunciaron.

SIN SÍMBOLOS RELIGIOSOS

“En el paso no habrá símbolos religiosos, ni burlas a la religión ni a la Iglesia, pues no es nuestra intención ofender los sentimientos ni las creencias de nadie, sino simplemente pedir igualdad y respeto”, precisó el colectivo.

La procesión partirá de la plaza Fuente Dorada a las 12.00 horas, y los cofrades llevarán capirotes arcoíris e irán en la delantera portando un paso muy peculiar, en el que se mostrarán símbolos e imágenes relativas a la diversidad, la igualdad y el respeto.



