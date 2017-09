‘SIGO SIENDO YO’, LEMA DE CEAFA PARA REIVINDICAR A LA PERSONA CON ALZHÉIMER

Google Plus

La Confederación Española de Alzheimer (Ceafa) quiere reivindicar con el lema ‘Sigo siendo yo’ a la persona que hay detrás de esta enfermedad, con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre. La campaña ha sido presentada este jueves en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en Madrid.

Durante este acto, la presidenta de Ceafa, Cheles Cantabrana, explicó las razones para elegir este lema, ya que esta Confederación “entiende que la persona con alzhéimer ha de pasar de ser un sujeto (pasivo) receptor de atención, a protagonista en la definición de las atenciones que espera, desea o necesita; protagonismo que deberá producirse en todos los ámbitos de su vida cotidiana”.

Cantabrana continuó explicando esos ámbitos de la vida en los que la persona diagnosticada de alzhéimer debe ser protagonista, destacando que “en el ámbito familiar, deberá continuar desempeñando los roles que tradicionalmente ha venido asumiendo, y la familia deberá postergar el tutelaje lo más posible”.

“En el ámbito social, debería hablarse de sociedades no excluyentes (en lugar de inclusivas), puesto que una de las maneras de luchar contra la estigmatización es, precisamente, no excluir de la sociedad a una persona por un diagnóstico. Y en el ámbito laboral o profesional, para los denominados “enfermos jóvenes” (entre el 9 y el 10% del total de diagnosticados), las estructuras empresariales deberían tener capacidad suficiente de adaptar y acomodar los puestos de trabajo a aquellas personas que quieran continuar activos (en la medida de las posibilidades)”.

Por su parte, la directora general del Imserso, Carmen Balfagón, agradeció “a El Corte Inglés, 3M, Atresmedia y Mediatravel Plus por su implicación el campaña. Es muy importante que la sociedad civil y el tejido empresarial participen en cualquier actividad de esta índole porque toda ayuda es poca y contribuyen a hacer visibles el problema de la enfermedad de Alzheimer, y necesitamos la ayuda de todos”.

En este sentido, comentó que “dentro de poco verá la luz el Plan Nacional de Alzheimer, consecuencia de una decisión prioritaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, en su marco, del propio Imserso, porque el alzhéimer es una condición que afecta a cada vez más personas (muchas de ellas jóvenes) y, por lo tanto, requiere de soluciones específicas”. “No podemos decir la fecha exacta de su lanzamiento, pero contamos con todo el que tiene algo que decir en el alzhéimer y nace desde el consenso, la colaboración y la implicación de todos los agentes que influyen en el entorno del alzhéimer. Será un Plan completamente consensuado”, añadió.

