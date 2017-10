LETE: "ESTA LEGISLATURA DEBE SER LA DE LA APUESTA POR EL DEPORTE INCLUSIVO"

Google Plus

- Propone un programa de deporte inclusivo en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, afirmó este martes que "esta legislatura debe ser la de la apuesta por el deporte inclusivo", como la anterior fue la del deporte femenino, y anunció que ha propuesto que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 incluya un programa de deporte inclusivo como “acontecimiento de excepcional interés público”, lo que supondría desgravaciones fiscales para las empresas.

Lete hizo estas declaraciones en Madrid al clausurar la gala de presentación de la División de Honor de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas - Trofeo Fundación ONCE, que comenzará este sábado con el CD ILUNION como principal favorito para revalidar el título liguero.

El secretario de Estado para el Deporte señaló que el baloncesto en silla de ruedas es “el deporte inclusivo por naturaleza” porque no sólo juegan deportistas con discapacidad, sino también hombres y mujeres en los mismos equipos, y calificó de “obviedad” el buen momento del baloncesto en España porque los cuatro equipos lograron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FEDDF), José Alberto Álvarez, mostró su “admiración” por los 10 equipos que conforman la División de Honor de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas. “En estos momentos tenemos que estar más unidos que nunca y que vayamos juntos entre federación, clubes, instituciones y empresas patrocinadoras para conseguir que el baloncesto español en silla de ruedas siga teniendo muy buena salud”, recalcó.

El director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, comentó que la institución que representa apostó por los Juegos Paralímpicos de Barcelona’92, que marcaron “un antes y un después en el deporte paralímpico”, y que “año a año” a renovado su compromiso con nuevos proyectos a pesar de la reciente crisis económica, con el apoyo a las escuelas de baloncesto en silla de ruedas y al rugby en silla de ruedas, así como con becas para universitarios que practiquen deporte. “Tenemos dos asignaturas pendientes: conseguir más recursos para los clubes y que nuestros campos se llenen de aficionados porque el baloncesto en silla de ruedas es un deporte espectacular y somos élite en Europa”, añadió.

A la presentación también acudieron el secretario general del Comité Paralímpico Español, Miguel Sagarra; el presidente de la Asociación del Deporte Español, José Hidalgo; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad (del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), Borja Fanjul, y el presidente de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), Anxo Queiruga, así como jugadores, técnicos, árbitros y patrocinadores.

