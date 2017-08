LANZAROTE RESERVA DE LA BIOSFERA, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 30 DE AGOSTO

Lanzarote Reserva de la Biosfera protagonizará el cupón de la ONCE del miércoles 30 de agosto, de manera que cinco millones y medio de cupones difundirán los esfuerzos de la isla por un entorno más sostenible.

El cupón fue presentado por el delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López Mármol, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés Gutiérrez, que estuvieron acompañados por el director de la agencia de la ONCE en Arrecife, Manuel Mendoza Sosa, y miembros de la Oficina de la Reserva de la Biosfera y del Cabildo.

San Ginés agradeció el “espaldarazo” tan importante de la ONCE a esta campaña de concienciación de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, reconocida y distinguida con varios premios (algunos nacionales e incluso de carácter internacional), que pretende sensibilizar sobre la problemática mundial de la contaminación por plásticos en el medio ambiente.

Por su parte, López Marmol manifestó igualmente que este ha sido “un gesto humilde de la ONCE para transmitir a la ciudadanía canaria y española la preocupación existente con esta problemática que afecta al medio ambiente, y así mostrar nuestro apoyo y compromiso con esta importante campaña de Lanzarote, una isla con una especial conciencia por el paisaje y la sostenibilidad ambiental”.

Fue en 1993 cuando Lanzarote es declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera. Esta figura distingue a aquellos territorios donde existen ecosistemas representativos de una región biogeográfica, y en los que se dan las condiciones que permitan un desarrollo económico sostenido y un uso del territorio compatible con la conservación de sus recursos naturales.

Lanzarote es la segunda Reserva de la Biosfera en Canarias, añadiendo un componente novedoso, ya que por primera vez era declarado por la Unesco un territorio en su conjunto, incluyendo a todos sus núcleos poblacionales.

Entre los factores que han contribuido a consolidar la declaración de Lanzarote destacan los espacios naturales de interés, como el Parque Nacional de Timanfaya, la existencia de un alto nivel de cultura medioambiental en la población, la presencia de un extenso catálogo de obras singulares adaptadas al medio y la conservación de un modelo de intervención territorial agrícola que representa uno de los patrimonios más singulares y bellos que puedan encontrase en la extensa cultura insular del planeta.

Además, el cupón refleja también la campaña ‘Plástico Cero’, impulsada por el Cabildo de Lanzarote y la Oficina de la Reserva de la Biosfera, denominada ‘Agüita con el plástico’, creada para hacer llegar a la sociedad la implicación en la misión de conseguir que todo el mundo interiorice el mensaje de reducir el consumo de plásticos de un solo uso.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

