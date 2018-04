LA DGT LANZARÁ ESTE VERANO UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO PARA MOTOS 10 AÑOS DESPUÉS

Google Plus

La Dirección General de Tráfico (DGT) quiere lanzar este verano ‘Segurmoto’, un nuevo plan estratégico para la seguridad vial de motocicletas y ciclomotores que sustituirá al actual, vigente desde 2008, y que incluirá alrededor de 40 medidas, entre ellas que motoristas de la Guardia Civil puedan ir camuflados, señalizar los tramos de mayor riesgo para motoristas y que las motos lleven el sistema ‘eCall’ de llamada automática de emergencias en caso de accidente.



Así lo anunció este jueves el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en la clausura de la jornada 'Motos que mueven ciudades', organizada por PONS Seguridad Vial y Anesdor (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas) y celebrada en el marco de 'Vive la Moto, El Gran Salón de la Moto de Madrid', que tiene lugar en Ifema desde hoy hasta el próximo domingo.

Serrano indicó que el actual plan estratégico de motos y ciclomotores se puso en marcha en 2008 cuando al frente de la DGT se encontraba Pere Navarro, quien le acompañó en la clausura de la jornada de PONS Seguridad Vial y Anesdor, y que una década después “ha llegado el momento de revisarlo” porque “las circunstancias no son las mismas que hace 10 años”.

Subrayó que ese nuevo plan será consensuado en grupos de trabajo antes de que quede aprobado previsiblemente a finales del próximo mes de junio en el seno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Serrano indicó que el futuro plan contará con 40 medidas, algunas de ellas coincidentes con el que está ahora en vigor, y quedará visto para su puesta en marcha “lo antes posible” con cinco áreas principales.

Una de ellas se refiere a un “mejor y más control y cumplimiento de las normas”, donde habría medidas como incrementar la vigilancia desde el aire con helicópteros y drones en los tramos peligrosos de carreteras más frecuentados por los motoristas.

En este sentido, subrayó que la DGT ha puesto en marcha “una prueba piloto” para que motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil “puedan ejercer sus funciones de control y vigilancia en motocicletras camufladas, tal y como ocurre actualmente don los vehículos de cuatro ruedas”, ante lo cual sentenció que “la mayoría de los conductores no tiene nada que temer” si no conducen bajo los efectos del alcohol o de las drogas, o pisan el acelerador más de la cuenta.

BÚSQUEDA DE ALIANZAS

Otro área del plan ‘Segurmoto’, que consideró “la más importante y la más necesaria”, es la mejora de la seguridad de las infraestructuras y añadió que la DGT está elaborando “desde hace tiempo” un Plan Invive (que evalúa la presencia del exceso de velocidad y accidentalidad) específico para motos como ocurre ahora con los vehículos de cuatro ruedas, con el fin de “ejercer la labor de vigilancia y, sobre todo, comprometer a los titulares de las vías para que tomen las medidas oportunas en cuanto a su conservación o rectificación o mejora de las mismas”.

El tercer área se refiere a las seguridad de los vehículos y la protección del usuario. Indicó que la DGT defiende que las motocicletas lleven incoroporado “cuanto antes” el sistema ‘eCall’ de llamada automática a los servicios de emerencia en caso de accidente (lo que es obligatorio desde el pasado 31 de marzo en los coches y las furgonetas ligeras homologadas en la UE).

Otro apartado es la educación y la formación, y una de las posibles medidas alude a que haya más contenidos relacionados con las motos y los ciclomotores en los alumnos que acudan a la autoescuela para sacarse el permiso B, esto es, el que faculta para conducir un automóvil.

La comunicación abarca el quinto área, con la puesta en marcha de campañas como la iniciada en esta Semana Santa sobre la fragilidad de los usuarios de motocicleta y la intensificación de la concienciación en los grandes premios de motociclismo que se disputan en España, el primero de ellos en Jerez.

Como conclusión, Serrano indicó que “esto va de formación, educación, conciencación, control, mejora de los vehículos y mejora de las infraestructuras”, y lanzó la reflexión de que “no hay que buscar responsables en el incremento de fallecidos”, sino alianzas para reducir las cifras de siniestralidad.



